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    «Рубин» арендовал Лемоса

    Состав казанского «Рубина» пополнил защитник молодежной сборной Уругвая Маурисио Лемос. Казанцы арендовали 19-летнего футболиста у клуба « Дефенсор Спортинг» с правом выкупа и вскоре должны официально объявить о трансфере.

    Лемос проявил себя на недавно завершившемся молодежном чемпионате мира, где его партнером был еще один защитник «Рубина» Гильермо Котуньо. Сообщается, что Лемос будет играть в составе сборной Уругвая на Панамериканских играх, которые пройдут в канаде с 10 по 26 июля.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 14:59
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    Комментарии (12)
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    Zenit-84
    1435925146
    Посмотрим что за гусь
    Ответить
    faizaly
    1435925348
    может и пригодится
    Ответить
    piercman
    1435926077
    ура! зы: а кто это?
    Ответить
    lil loko
    1435927709
    Рубину понравились уругвайцы)
    Ответить
    Субъективное мнение
    1435928867
    Не первый человек в составе Рубина из \"Дефенсора\", в любом случае уругвайцы в Казани приживаются неплохо. А игроку удачи, в 19 лет решиться на такой переезд, серьезный шаг...
    Ответить
    pab
    1435929634
    Лемос будет играть в составе сборной Уругвая на Панамериканских играх, которые пройдут в канаде с 10 по 26 июля. А как же предсезонка и на начало ЛЕ не будет
    Ответить
    КержаковНа
    1435931039
    Канада пишется с большой буквы.Но в связи с последними политическими событиями и включением в санкционный список господина Ковалева Андрея он может себе позволить написать название страны с маленькой
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    mrk
    1435940772
    Шаг не плохой, грустно только, что берут на замену Навасу.
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    mikhuil
    1436096052
    давно Канада со строчной буквы пишется?
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    ologreds
    1694997677
    numo434698
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