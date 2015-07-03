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    Гвардиола не хочет пока говорить о Ди Марии

    Тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола был бы не против видеть в составе своей команды аргентинского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Ди Марию. Правда, говорить о еще несостоявшемся трансфере испанец отказывается.

    «Мне нет необходимости просматривать Ди Марию на Кубке Америки, он отличный футболист. Я знаю, что пишут в прессе, но мне кажется, что я не тот человек, который должен говорить об этом» – заявил наставник мюнхенского клуба.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 14:29
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    Комментарии (33)
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    Bayerische Fan
    1435933541
    Да и без лишних слов понятно, что Ди Мария - отличный футболист.
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    рус фан
    1435933852
    Ди Мария пригодился бы Баварии ему 27 лет и он может сыграть быстрого крайнего полузащитника на любом из флангов.
    Ответить
    starche
    1435938740
    Хороший вариант.
    Ответить
    112910415
    1435943250
    тишина порой полезна
    Ответить
    Ruslan3132
    1435944797
    ДиМа посильнее любого из Баварии
    Ответить
    Сливки общества
    1435962192
    Написать \"com\" кириллицей - это нечто.))
    Ответить
    Сливки общества
    1435962390
    Bild: в данный момент проходят переговоры между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера Ди Марии.
    Ответить
    nahan
    1435979799
    Ди Мария подойдёт под стиль Баварии.
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    RUSSIA--2018
    1436179336
    Было бы очень здорово подписать Анхеля ! Я Обеими руками ЗА этот трансфер
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    ologreds
    1694997677
    numo434696
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