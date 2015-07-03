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    • Черевченко: «Задача «Локомотива» – еврокубки и выход из группы в Лиге Европы»

    Черевченко: «Задача «Локомотива» – еврокубки и выход из группы в Лиге Европы»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о целях, поставленных перед командой на будущий сезон. По словам специалиста, железнодорожники должны показать достойное выступление как в чемпионате, так и на международних турнирах.

    Минимальная задача на сезон – попадание в еврокубки и выход из группы в Лиге Европы. Понимаем, что будет тяжело играть на два фронта, но мы к этому готовы. Будем биться. «Локомотив» всегда бьется». Что касается состава, то хотелось бы укрепить еще три позиции, а так процентов на 75 мы укомплектованы», – заявил тренер.

    Напомним, что Игорь Черевченко выиграл с «Локомотивом» Кубок России-2014/2015, являясь исполняющим обязанности главного тренера, после чего получил предложение возглавить клуб на постоянной основе.


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    Источник: Спорт FM

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    03.07.2015 14:10
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    Комментарии (47)
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    pickapick
    1435931587
    Снова обещания, старые, как мир
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    cergei1971
    1435933876
    Начинают как обычно!Заканчивают как всегда!!!!!!!!!!
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    Richard Zwen Kruspe
    1435935508
    Опять сыграют с каким-нибудь Аполлоном в квалификации и даже в ЛЕ не попадут.
    Ответить
    112910415
    1435940329
    пора, пора!
    Ответить
    Exodus
    1435940519
    Локомотив сильнее не стал. Думаю, что Локо в этом сезоне ждет много неудач.
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    andrefinoo
    1435944225
    Они интересно учли,что достойное выступление,в нашей Премьер Лиге,настойчиво показывают,отнюдь не Зенит и ЦСКА,а совсем другие клубы с маленькими,но достойными амбициями.Как бы за не попадание в зону стыковых не пришлось сражаться.
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    sir_Alex
    1435951545
    Тогда удачи!
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    nahan
    1435979118
    Вполне достижимая цель.
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    KAFA2525
    1436007200
    Главное в ЕК !!!
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    ologreds
    1694997677
    numo434694
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