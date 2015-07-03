Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Туран хочет играть в Премьер-лиге

    Турецкий полузащитник «Атлетико» Арда Туран на своей страничке в Твиттере опроверг сообщения некоторых СМИ о заключение контракта с «Барселоной» и сообщил, что в данный момент находится в отпуске и отдыхает. Напомним, что в случае перехода в каталонский клуб футболисту пришлось бы первую часть сезона только тренироваться, ввиду запрета на регистрацию новичков.

    Согласно информации источника Туран отдает предпочтение продолжению карьеры в Премьер-лиге, и, возможно, заключит контракт с «Манчестер Юнайтед», хотя не исключен вариант перехода в «Челси».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии (54)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    rash26
    1435919374
    В Арсенал
    Ответить
    sir_Alex
    1435919784
    Стиль \"Барселоны\" ему не подходит. Скорее всего, \"Челси\"
    Ответить
    БарсаДав
    1435920836
    Туран устал в балете выступать. Хочет теперь в футбол поиграть.
    Ответить
    Bearded man
    1435922287
    На место Марии в МЮ.
    Ответить
    Виталик ManUtd Rus
    1435922569
    По футбольной философии это игрок моуринье . Удачи ему в челси !
    Ответить
    Павлюченко 13
    1435928965
    Он всего лишь опроверг переход в Барсу, а ему уже приписали желание играть в АПЛ...
    Ответить
    историк22
    1435939949
    главное не в какло-лиге
    Ответить
    Ruslan3132
    1435944579
    Барсуки уже обрадовались было )))
    Ответить
    nahan
    1435953323
    Что-то молчат гранды...
    Ответить
    ologreds
    1694997677
    numo434686
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+