Туран хочет играть в Премьер-лиге

Турецкий полузащитник «Атлетико» Арда Туран на своей страничке в Твиттере опроверг сообщения некоторых СМИ о заключение контракта с «Барселоной» и сообщил, что в данный момент находится в отпуске и отдыхает. Напомним, что в случае перехода в каталонский клуб футболисту пришлось бы первую часть сезона только тренироваться, ввиду запрета на регистрацию новичков.

Согласно информации источника Туран отдает предпочтение продолжению карьеры в Премьер-лиге, и, возможно, заключит контракт с «Манчестер Юнайтед», хотя не исключен вариант перехода в «Челси».

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