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    Нету: «Хочется побеждать еще и еще»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, где чемпион России сыграет с московским «Локомотивом» (12 июля).

    «Это будет совершенно иной матч по сравнению с нашей игрой в концовке прошлого чемпионата. К той встрече мы уже оформили победу в турнире. «Локомотив» после победы в Кубке России намерен выиграть еще один трофей. Как и мы, они хотят начать сезон на хорошей ноте. Надеюсь, что Суперкубок все-таки останется в Санкт-Петербурге. Нам хочется побеждать вновь и вновь», – заверил португалец.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    03.07.2015 09:54
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    Комментарии (16)
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    aseke25
    1435910547
    молодец!
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    КержаковНа
    1435911727
    Он еще в Великом Зените?Косяк на косяке,..
    Ответить
    zen it
    1435914401
    твоих заслуг в победах нет
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    aventure61
    1435919287
    Забыл видно португал,что играет за зенит,а не за барсу.Вновь и вновь показали игры за еврокубки.Столько бабла вбухал газпром и такие \"великие\" трофеи.
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    protest58us
    1435920115
    если хочешь побеждать проезжай к нам во двор))и то попотеть придется
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    5 углов
    1435922791
    Офуел совсем - \"победитель\" мля. Еслиб не Гарай были бы вы в ж.
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    Misha78
    1435922817
    Луиш, главное без косяков и кубок ваш!!!
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    LOKO 4ever
    1435926814
    Даже думать не стоит....ЛОКО с победой!
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    nahan
    1435928200
    Нету победного евросезона...
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    ologreds
    1694997677
    numo434671
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