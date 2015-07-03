Озбилизу по душе игровая философия Аленичева

Полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз выразил свое отношение к футбольной философии нового главного тренера команды Дмитрия Аленичева.



«Разумеется, мне нравится играть именно в комбинационный футбол. Люблю короткие розыгрыши мяча, минимум касаний. Отрадно, что новый рулевой именно такой стиль нам и прививает. Хотя в «Кубани» я без проблем приспосабливался и к контратакующей манере. В «Аяксе» я провел 15 лет, и все это время играл в тот футбол, который называют красивым», – заявил хавбек.



Новый сезон «Спартак» начнет 17 июля матчем с «Уфой».



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