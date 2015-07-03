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    Озбилизу по душе игровая философия Аленичева

    Полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз выразил свое отношение к футбольной философии нового главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    «Разумеется, мне нравится играть именно в комбинационный футбол. Люблю короткие розыгрыши мяча, минимум касаний. Отрадно, что новый рулевой именно такой стиль нам и прививает. Хотя в «Кубани» я без проблем приспосабливался и к контратакующей манере. В «Аяксе» я провел 15 лет, и все это время играл в тот футбол, который называют красивым», – заявил хавбек.

    Новый сезон «Спартак» начнет 17 июля матчем с «Уфой».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 08:54
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    Комментарии (63)
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    MALOY74
    1435916257
    так пашите давайте, может барсой станите!
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    ОЛЛС
    1435916556
    Ребята из \"Арсенала\" тоже с радостью вспоминают философию Аленичева.
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    Adler angriff
    1435921162
    Философия Аленичева:\"Мы забьём вам сколько сможем, а вы нам - сколько захотите\".
    Ответить
    Вакханалия
    1435922575
    Спартаковский стиль- самый красивый и зрелищный! Ни одна российская команда не показывала футбола подобного тому, который демонстрировал Спартак, выходя в плей- офф Лиги Чемпионов с первого места в группе. Кто бы что не говорил, но Спартак- легендарная команда. Вперёд Спартак!
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    vava555
    1435926343
    ex
    Ответить
    Luter Red
    1435927012
    Удачи, Арас!!!
    Ответить
    nahan
    1435927920
    Многим нравится стиль, исповедуемый Аленичевым.
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    112910415
    1435937665
    хорошо
    Ответить
    andrefinoo
    1435946488
    Всем всё нравится,когда приходит новый тренер,и подписывается новый контракт,или зарплата на новый сезон,тем более,когда про тебя начали забывать.
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    ologreds
    1694997679
    numo434666
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