Дуглас Коста хочет сделать требл с «Баварией»

Новичок немецкой «Баварии» Дуглас Коста поведал о том, каких целей хочет достичь с мюнхенским суперклубом.



«Невозможно передать словами, насколько я счастлив оказаться здесь. Жаркая погода? Меня она ничуть не смущает, а, наоборот, помогает скорее акклиматизироваться. Испытываю гордость, что в течение ближайших пяти лет буду носить футболку «Баварии». Над переездом сюда не думал вообще. Сейчас много тренируюсь самостоятельно. Хочу победить в Бундеслиге, Лиги чемпионов и Кубке Германии», – амбициозно заявил бразилец.



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