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    Дуглас Коста хочет сделать требл с «Баварией»

    Новичок немецкой «Баварии» Дуглас Коста поведал о том, каких целей хочет достичь с мюнхенским суперклубом.

    «Невозможно передать словами, насколько я счастлив оказаться здесь. Жаркая погода? Меня она ничуть не смущает, а, наоборот, помогает скорее акклиматизироваться. Испытываю гордость, что в течение ближайших пяти лет буду носить футболку «Баварии». Над переездом сюда не думал вообще. Сейчас много тренируюсь самостоятельно. Хочу победить в Бундеслиге, Лиги чемпионов и Кубке Германии», – амбициозно заявил бразилец.

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    Источник: ФК «Бавария»

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    03.07.2015 08:16
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    Комментарии (43)
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    Медет
    1435915043
    Кубок Ауди, Суперкубок, и наверно Чемпионат. Вот и требл для Баварии.
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    Juventus 32
    1435915210
    А кто не хочет?
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    DXTK
    1435915268
    Да с Пепом можно получить хуэйбал. Как неоднозначно играла команда в ЛЧ то побеждают с разгромны счетом то проирывают чуть ли не каждому второму, В Бундеслиге ну соперников нету Вольфсбург не дотягивает а Борруссия развалилась. А кубок вообще отдали тем же мертвым дортмундцам о чем разговор. У игрока Амбиций выше крыши так то говорить он может до завтрашнего дня а мы посмотрим чем ты за 5 лет примечательным отметишься, Хоть гол в первый год забьешь или как? скоро из Баварии получиться уникальная дочерняя команда От Барселоны, цвета клуба теже тренер тот же.
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    SHymkent2015
    1435915909
    ты не в ту команду перешел что бы сделать требл.
    Ответить
    nahan
    1435927712
    Вполне реально, если еще и удача будет на их стороне.
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    AlexanderP622
    1435931903
    Хочу. Главное в его словах!
    Ответить
    Bayerische Fan
    1435933001
    Амбициозный.
    Ответить
    112910415
    1435937395
    проще простого! )
    Ответить
    Сливки общества
    1435960531
    Вперед!)
    Ответить
    ologreds
    1694997679
    numo434662
    Ответить
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