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    Анчелотти через год может возглавить «Барселону»

    Один из кандидатов на пост президента «Барселоны» Агусти Бенедито уже связывался с экс-рулевым «Реала» Карло Анчелотти на предмет работы итальянца в стане каталонцев. Бенедито сделал это в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:1). Итальянский специалист дал понять, что в течение ближайшего года планирует отдыхать, но потом вполне может принять приглашение сине-гранатовых.

    Напомним, что нынешний наставник «Барселоны» Луис Энрике недавно продлил свой контракт до 2017-го года. Выборы президента клуба состоятся 18 июля.

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    Источник: Sport.es

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    03.07.2015 07:44
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    Комментарии (61)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    shadow_011
    1435919447
    Луис энрике пусть продолжает работу а потом его сменит Пеп
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    112910415
    1435919896
    крайне остроумно
    Ответить
    Shagua
    1435924199
    А давайте предложим ему потренировать сборную России , а потом уволим и заплатим ему 30 миллионов долларов ! Как Вам РФС???
    Ответить
    nahan
    1435927494
    Все возможно...
    Ответить
    Vendetta_087
    1435929256
    Не нужен нам ваш физрук!
    Ответить
    caravanbashi
    1435929942
    Понятное дело, что в новом сезоне Барса ЛЧ не возьмет, только вот правильно ли это будет, увольнять Луиса Энрике? Именно так и поступили с Анчи. Думаю, что руководство Барсы гораздо мудрее Переса.
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    suyrax
    1435951998
    Пускай сначала трансферную политику изменит в реале Хамеса в барсу а Суареса в реал слабо да так команду возглавить ТРУС ТЫ АНТИЛОТТИ на готовенькое атакующее трио хочешь прийти а да и Бензиму своего тоже можешь в анальное отверстие засунуть тварь ты вот кто
    Ответить
    ESPANOL
    1435991968
    Если в новом сезоне у Луи дела не пойдут, то вполне вероятно, что папа Карло возьмет управление в Барсе на себя! А все эти обещания не работать в Барселоне, это профессиональная этика на тот момент. Нужно быть полным идиотом, чтобы отказаться от такого предложения, когда можно с гарантией взять несколько трофеев, имея готовый состав звезд. Уверен, что с Барсой, если он прийдет, все у него получится великолепно. Скажу больше, Анчи создан для Барсы! В Реале не сложилось, из за тщеславия и капризов некоторых персонажей, но в Барселоне коллектив более дружный и ровный, профессиональный что ли. Представить невозможно, что Месси будет психовать, если в голевой ситуации кто то из партнеров его опередит, находясь в более выгодной ситуации, и забьет гол.
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    Sevastopol-www
    1436013519
    Год отдыха - многовато...)
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    ologreds
    1694997679
    numo434658
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