Самедов: «Просили отправить медаль за Кубок России Божовичу»

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Самедов рассказал, что он и его партнеры после победы в Кубке России прошлого сезона попросили руководство клуба отправить медаль бывшему тренеру команды Миодрагу Божовичу.



«Именно он готовил команду, с ним мы прошли четвертьфинал и полуфинал. К расставанию привела серия неудач в чемпионате. И еще перед самым финалом. Было неприятно. Мы попросили руководство отправить Божовичу и его штабу медаль за победу. Нашу просьбу выполнили, и они этого заслужили», – сказал Самедов.



Отметим, что сейчас черногорский специалист работает с сербской «Црвеной Звездой».



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