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    • Самедов: «Просили отправить медаль за Кубок России Божовичу»

    Самедов: «Просили отправить медаль за Кубок России Божовичу»

    Полузащитник московского «Локомотива» Александр Самедов рассказал, что он и его партнеры после победы в Кубке России прошлого сезона попросили руководство клуба отправить медаль бывшему тренеру команды Миодрагу Божовичу.

    «Именно он готовил команду, с ним мы прошли четвертьфинал и полуфинал. К расставанию привела серия неудач в чемпионате. И еще перед самым финалом. Было неприятно. Мы попросили руководство отправить Божовичу и его штабу медаль за победу. Нашу просьбу выполнили, и они этого заслужили», – сказал Самедов.

    Отметим, что сейчас черногорский специалист работает с сербской «Црвеной Звездой».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 07:23
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    Комментарии (22)
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    widunder
    1435905575
    молодцы, по-мужски
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    старина
    1435908273
    Заслужил конечно
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    shinnik
    1435909234
    Графу_ положено.!
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    kkomov
    1435909456
    черевченко в гневе?
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    ибрагимхалил
    1435914241
    черевченко клоун присвоил чужую медальку
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    Новочек
    1435915569
    Смородская сделала ошибку,что попёрла Божовича.
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    plehanov6
    1435925881
    Божевич честно заслужил эту медаль!!! Молодцы!
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    nahan
    1435927396
    Достойный жест, молодцы ребята.
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    Sevastopol-www
    1436013797
    Медаль на весь штаб...
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    ologreds
    1694997679
    numo434655
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