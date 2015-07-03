«Реал» огласил стоимость Рамоса

Мадридский «Реал» дал понять, что по своей инициативе не расстанется с защитником команды Серхио Рамосом. Если же игрок сам изъявит желание покинуть «сливочных», потенциальным покупателям придется отдать 100 миллионов евро. Мадридцы, однако, рассчитывают продлить контракт с одним из ключевых футболистов. Напомним, что в последнее время слухи отправляют Рамоса в «Манчестер Юнайтед».



В прошлом сезоне «Примеры» защитник сыграл 27 матчей и забил 4 мяча.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

