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    «Реал» огласил стоимость Рамоса

    Мадридский «Реал» дал понять, что по своей инициативе не расстанется с защитником команды Серхио Рамосом. Если же игрок сам изъявит желание покинуть «сливочных», потенциальным покупателям придется отдать 100 миллионов евро. Мадридцы, однако, рассчитывают продлить контракт с одним из ключевых футболистов. Напомним, что в последнее время слухи отправляют Рамоса в «Манчестер Юнайтед».

    В прошлом сезоне «Примеры» защитник сыграл 27 матчей и забил 4 мяча.

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    Источник: Marca

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    03.07.2015 07:05
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    Комментарии (48)
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    realmadrid92
    1435915627
    Красавчик Перес! ДДХ мы и так возмес, в этом году или в след за бесплатно. Ну пока Лено и Кейлор справятся
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    nahan
    1435927298
    Рамос стоит этих денег.
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    Mоnоlo
    1435931414
    20 млн - красная цена за этого распиаренный брусок...надеюсь его не в ЦЗ ставить будут, а фланоговым...уж очень он ужасен в оборонительных действиях.
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    akmal80
    1435940144
    100 евро.совсем eбaнyлись
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    Vladimir 808
    1435943035
    Реал показал, как ценен для него Рамос!!! Серега после такого хода простит Переца, и останется в Реале!!!
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    RMUKMU
    1435953199
    Рамос недоступен, лучше купить Де Врея. Молодой защитник мирового уровня.
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    ESPANOL
    1435992248
    Спрыгивать ему нужно с этого паровоза, пока не поздно! Если останется, то через год он будет стоить половину того, что может получить сейчас.
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    ESPANOL
    1435992415
    \" Так не доставайся же ты никому\" - сказал Перес, объявив трансферную стоимость Рамоса.
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    Sevastopol-www
    1436013888
    Без слухов никуда...
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    ologreds
    1694997679
    numo434653
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