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    «Челси» интересен игрок «Штутгарта» Рюдигер

    Агент полузащитника «Штутгарта» Антонио Рюдигера Сахр Сенези заявил, что его клиент находится в сфере интересов лондонского «Челси» и «Вольфсбурга».

    «Мне известно, что и «Челси», и «Вольфсбург» всерьез заинтересованы в Рюдигере. Но на данный момент приоритетом для него является Германия», – сказал Сенези.

    В прошлом сезоне Бундеслиги футболист провел 19 матчей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 01:40
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    Комментарии (17)
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    Arhive
    1435889569
    интересное сочетание в имени старо варяжская фамилия, что то арабское и греческое тут же.
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    cska plus
    1435893413
    значит Вольфсбург!
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    Aymir
    1435894816
    интересен для перепродажи
    Ответить
    Сочинский
    1435904969
    А он разве не защитник??
    Ответить
    George-CFC
    1435905425
    Пффф, ваще-то Рюдигер защитник...
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    Die Roten
    1435910661
    в челси куда.там с своими не знают что делать.по каким еще арендам поместить.
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    nahan
    1435927238
    Хорошего хавбека хотят подписать.
    Ответить
    Bayerische Fan
    1435932531
    Рюдигер защитник.:)
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436013989
    Приоритетное направление...
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    ologreds
    1694997679
    numo434651
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