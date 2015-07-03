«Челси» интересен игрок «Штутгарта» Рюдигер

Агент полузащитника «Штутгарта» Антонио Рюдигера Сахр Сенези заявил, что его клиент находится в сфере интересов лондонского «Челси» и «Вольфсбурга».



«Мне известно, что и «Челси», и «Вольфсбург» всерьез заинтересованы в Рюдигере. Но на данный момент приоритетом для него является Германия», – сказал Сенези.



В прошлом сезоне Бундеслиги футболист провел 19 матчей.



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