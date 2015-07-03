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    Хиддинк может принять «Лестер»

    Владельцы английского «Лестера», на днях уволившие с поста главного тренера команды Найджела Пирсона, рассматривают кандидатуру экс-рулевого сборной Нидерландов Гуса Хиддинка, сообщают английские СМИ.

    Напомним, что специалист уже работал в Англии – было это в 2009-м году, когда Хиддинк совмещал посты в сборной России и «Челси».

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    Источник: Mirror.co.uk

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    03.07.2015 01:01
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    Комментарии (46)
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    nnbb199O
    1435899928
    И зачем ему идти на такое колоссальное понижение? вед лестер клуб ниже среднего.
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    voody05
    1435900538
    Символично! Хитрый лис Хиддинк будет тренировать \"лис\". ))
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    nnbb199O
    1435901146
    Клубишко лестер создан для чемпионшипа или для дворового футбола, Гусу можно было и клуб по солидней тренировать.
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    DXTK
    1435903830
    Да Ван Гаал в лиге, Куман в Лиге, Адвокат тоже здесь, кого не хватает, правильно Хиддинка. Только вот что интересно почему Пирсона уволили, вроде Лестер довольно не плохо, а местами и хорошо смотрелся в Турнире АПЛ, так что это поспешная отставка или же думают, что в новом сезоне способны попать в кубковую зону, конечно удачи клубу, но так менять тренеров это не правильное решение, но это их дело. Самое главное для Лис снова сохранить прописку в Лиге и не опуститься в ЧемпШип. Задача решаемая. Мой самый Любимый матч Лестера в АПЛ матч 1997 года против Арсенала, где три прекрасных гола Беркампа и три неменее красивых Игроков Лестера итог 3-3. Хотя в прошлом сезоне разбили МЮ 5-3 для Истории. Лестер очень важен для АПЛ как и сама лига для клуба.
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    kent21vek
    1435920033
    Хоть какая та новость про ЛЕСТЕР!!! ЛЕСТЕР СИТИ хоть порадуется!!!
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    nahan
    1435926540
    Отдыхать ему пора, а он всё не успокоится...
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    spartacus333
    1435930283
    за что пирсона уволили? он же хороший тренер. лестер очень неплохо для аутсайдера играл. не понимаю англичан порой. ну а хиддинк себя уже изжил полностью как тренер. придет к новому году уйдет.
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    112910415
    1435936149
    хорош уже трудиться!
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    Sevastopol-www
    1436014358
    Не пойдёт он туда...
    Ответить
    ologreds
    1694997679
    numo434646
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