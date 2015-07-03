Хиддинк может принять «Лестер»

Владельцы английского «Лестера», на днях уволившие с поста главного тренера команды Найджела Пирсона, рассматривают кандидатуру экс-рулевого сборной Нидерландов Гуса Хиддинка, сообщают английские СМИ.



Напомним, что специалист уже работал в Англии – было это в 2009-м году, когда Хиддинк совмещал посты в сборной России и «Челси».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!