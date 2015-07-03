Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Луис Адриано: «Луческу стал мне вторым отцом»

    Новоиспеченный футболист «Милана» Луис Адриано поделился своими эмоциями от перехода в стан итальянцев.

    «Сегодняшний день самый счастливый в моей карьере. Я провел в «Шахтере» восемь лет, и этот клуб крайне важен для меня. Он поверил в мой потенциал и помог заявить о себе. Хочу поблагодарить президента Рината Ахметова и главного тренера Мирчу Луческу, который стал для меня вторым отцом. Спасибо и болельщикам, проявлявшим особую любовь ко мне. Не могу дождаться момента, когда начну тренироваться с новой командой», – сказал бразилец.

    Игрок выступал в Украине с 2007-го года и сыграл в общей сложности 159 матчей и забил 76 мячей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 00:37
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    spartach091
    1435874159
    красава че
    Ответить
    ukrab
    1435877308
    папашу за копейки продал
    Ответить
    Andrey-KScamapa
    1435897378
    пора на повышение, УПЛ он давно перерос, удачи!
    Ответить
    MariupolFERD
    1435905151
    А Адриано стал для него как сын. Он в него верил не смотря не на что, в итоге он забил 128 голов за Шахтер и стал лучшим бомбардиром в истории клуба!
    Ответить
    Juventus 32
    1435915868
    Два папы в украине это уже европейская мода.)
    Ответить
    nahan
    1435926410
    Удачи Луису Адриано с Миланом!
    Ответить
    Axidan
    1435951594
    Рад за него, хотя и не понимаю, что он нашёл в Милане? Сейчас этот клуб даже середняком назвать сложно. Хотя тут всё понятно, в стране, которой правят клоуны и идёт война, играть не особо охота. Одни перелёты да ненужная возня. Обидно конечно.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1435993857
    Новые задачи...
    Ответить
    ologreds
    1694997679
    numo434644
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+