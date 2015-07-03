Денис Терентьев будет выступать за «Ростов»

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Денис Терентьев продолжит карьеру в «Ростове». 22-летний футболист подписал с южанами контракт на три года. Уже завтра футболист вылетит на сбор команды в Сербию.



С 2012-го по 2014-й годы полузащитник выступал на правах аренды за «Томь», а в минувшем сезоне сыграл 17 матчей за «Зенит-2» в рамках зоны «Запад» ПФЛ и забил три мяча.



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