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    Денис Терентьев будет выступать за «Ростов»

    Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Денис Терентьев продолжит карьеру в «Ростове». 22-летний футболист подписал с южанами контракт на три года. Уже завтра футболист вылетит на сбор команды в Сербию.

    С 2012-го по 2014-й годы полузащитник выступал на правах аренды за «Томь», а в минувшем сезоне сыграл 17 матчей за «Зенит-2» в рамках зоны «Запад» ПФЛ и забил три мяча.

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    Источник: Бобсоккер

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    03.07.2015 00:27
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska plus
    1435894012
    маловато для полузащитника!
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    RUSTY8
    1435896086
    через пару лет вернут в зенит за 15-20 млн.
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    nahan
    1435926321
    Удачи молодому у Бекиевича.
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1435933878
    Отлично контракт на три года,наш русский парень!Удачи Денису!
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    Sevastopol-www
    1435993936
    Ну, если это карьера...)
    Ответить
    Dimas77
    1435995541
    Как то так
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    АРуслан
    1436001677
    молодец(просто пишу 10 коментов)))))
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    АРуслан
    1436001730
    Молодое дарованиеееее оооооооо
    Ответить
    АРуслан
    1436001805
    пока не напишу 10 коментов не дают в прогнозе участвовать )))
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    ologreds
    1694997679
    numo434643
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