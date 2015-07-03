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    Агент: «Аленичев рассчитывает на Мовсисяна»

    Агент Патрик Маккейб, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Юры Мовсисяна, заверил, что, по его информации, новый главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев намерен продолжить сотрудничество с армянским футболистом.

    «Новый рулевой «Спартака» сказал, что Юра входит в его планы. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Мовсисян верит, что он в любой момент может вернуться в США», – сказал Маккейб.

    В минувшем сезоне РФПЛ Мовсисян 16 раз выходил на поле и забил всего лишь 2 мяча.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 00:19
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    Комментарии (32)
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    Raulya
    1435911435
    Что то когда год назад Ююра тащил спартак никто не тявкал уезжай или еще что то а щас как стадо собак свой грязный рот открыли в его сторону, хотя человек играл после травмы, ну да сбавил у кого не бывает, но не думаюю что народный пртист давидов может что то сопоставить Юре... Когда его все специалисты год назад называли единственным светлым пятном спартака где тогда были всеиэти кротовы давыдовы?????.все хорошое забывается истинное лицо спартаковских болельщиков...
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    stavr74
    1435912326
    может и заиграет а так он не для спартака
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    Die Roten
    1435913763
    лишь бы травм не было.
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    ОЛЛС
    1435917425
    Самая главная фраза - \"Мовсисян верит, что он в любой момент может вернуться в США\". Он верит,несмотря ни на что!
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    -AL-Arsenal-Armenia-
    1435921305
    Спартак Мовсисяна вниз потянул, а все гонят на Мовсисяна. поскорее бы Озбилиз и Мовсисян ушли из Спартака.
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    nahan
    1435926353
    Значит, знает его возможности.
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    112910415
    1435936063
    Дима разберётся!
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    Evgenii31
    1435972849
    а он что планирует
    Ответить
    Sevastopol-www
    1435994007
    Сомневаюсь я что-то...
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    ologreds
    1694997679
    numo434642
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