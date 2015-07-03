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    Нани пройдет медобследование в «Фенербахче»

    Турецкий «Фенербахче» на своем официальном сайте разместил информацию, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани 5 июля пройдет медицинское обследование на базе клуба. Вероятно, в скором времени португалец подпишет контракт со второй командой чемпионата Турции.

    В минувшем сезоне Нани на правах аренды выступал за лиссабонский «Спортинг», за который в португальском чемпионате провел 27 матчей и забил 7 мячей.

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    Источник: ФК «Фенербахче»

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    03.07.2015 00:11
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    Комментарии (14)
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    TY13R
    1435872372
    Вообще-то уже контракт согласован, что-то какая-та новость не действительная...
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    dante_voorhees
    1435872467
    Фенербахче за месяц подписал 6 игроков, но Тренер Витор обещал что будет 10 трансферов 6 из них подписали ждем еще четырех игроков Шанер Озбайраклы Жозе Фернандаю Симон Кьер Фабиано Рибейру Абдоулае Ба Луиш Нани Реально, Витор Перейра классный тренер свое слово держит, повезло Фенербахче с тренером по его словам он создаст атакующий футбол в клубе ----------------------Фабиано Рибейру - Г.Гёнюл------Симон Кьер----Абдоулае Ба-----Джанер --------------Мерейлешь--------М.Топал ----------------------------Диего -----------Нани -----------------------М.Сточ -----------------------Фернандао
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    enot7000
    1435874199
    о как
    Ответить
    Fester_Addams
    1435890716
    Хороший состав у Фенера на предстоящий сезон складывается...
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    cska plus
    1435894196
    для турков подойдёт!
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    Selim Yavuz
    1435897097
    Журин МОЛОДЕЦ! За Турецкой Суперлигой стоит последить
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    nahan
    1435909891
    Фенер умеет заполучить нужных игроков.
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    GLORI-GLORI MU
    1435912527
    ну это к тому и шло что Нани скатиться до чемпионата Турции!!
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    Sevastopol-www
    1435994038
    Куда ж он денется?..
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    ologreds
    1694997679
    numo434641
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