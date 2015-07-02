Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ломбертс опроверг свой трансфер в «Сандерленд»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс заверил, что информация о его переходе в английский «Сандерленд» не соответствует действительности.

    «Я вместе с командой на сборах. Сведения о трансфере в Англию неправдивы», – заверил бельгиец.

    Как стало известно «Спорт-Экспрессу», интерес со стороны «черных котов» к игроку воистину присутствует. Однако если переезд Ломбертса и состоится, то только после матча за Суперкубок России (12 июля).

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 23:07
    Рекомендуем
    Комментарии (48)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    311
    1435873605
    В Сандерленде столько не платят.
    Ответить
    mutabor0992
    1435876818
    \"Воистину присутствует\"-УЛЫБНУЛО.
    Ответить
    За Ливерпуль
    1435878439
    Еще упирается.Гнать поганой метлой с Нету.
    Ответить
    KAFA2525
    1435879283
    Опять на соккере стадо уток…
    Ответить
    uran102
    1435892876
    опять утка....
    Ответить
    Зенит это Халк
    1435893820
    за 7 млн пенсионер ? )))
    Ответить
    cska plus
    1435894690
    Николос говорит не правду!
    Ответить
    112910415
    1435934429
    футбольный мир озадачен
    Ответить
    nahan
    1435976635
    Не уйдёт он из Зенита.
    Ответить
    ologreds
    1694997680
    numo434635
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+