Ломбертс опроверг свой трансфер в «Сандерленд»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс заверил, что информация о его переходе в английский «Сандерленд» не соответствует действительности.



«Я вместе с командой на сборах. Сведения о трансфере в Англию неправдивы», – заверил бельгиец.



Как стало известно «Спорт-Экспрессу», интерес со стороны «черных котов» к игроку воистину присутствует. Однако если переезд Ломбертса и состоится, то только после матча за Суперкубок России (12 июля).



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