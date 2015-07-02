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    Рикарду Карвалью продлил контракт с «Монако»

    Футболист «Монако» Рикарду Карвалью продлил свое соглашение с клубом. Новый контракт будет действовать до лета следующего года.

    «Очень рад продолжить карьеру здесь. Меня все устраивает в команде. Нравится клуб как проект, нравится взаимодействовать с молодежью. За два года мы добились неплохих результатов и теперь пойдем дальше», – оптимистично сказал португалец.

    Напомним, что возрастному защитнику уже 37 лет.

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    Источник: ФК «Монако»

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    02.07.2015 22:38
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    Комментарии (5)
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    dimagas1
    1435866102
    Игру не портит и тренер верит в него.
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    Dart Veider
    1435869393
    Добротный деф
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    nahan
    1435976228
    Респект и удачи Карвальо.
    Ответить
    Evgenii31
    1436240813
    правильно
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    ologreds
    1694997680
    numo434632
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