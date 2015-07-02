Рикарду Карвалью продлил контракт с «Монако»

Футболист «Монако» Рикарду Карвалью продлил свое соглашение с клубом. Новый контракт будет действовать до лета следующего года.



«Очень рад продолжить карьеру здесь. Меня все устраивает в команде. Нравится клуб как проект, нравится взаимодействовать с молодежью. За два года мы добились неплохих результатов и теперь пойдем дальше», – оптимистично сказал португалец.



Напомним, что возрастному защитнику уже 37 лет.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!





