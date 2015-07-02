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    Ван Вольфсвинкел может вернуться в «Спортинг»

    Нападающий английского «Норвича» Рики Ван Вольфсвинкел этим летом может вернуться в лиссабонский «Спортинг». Португальцы намерены арендовать футболиста и заплатить за это 8,5 миллиона фунтов. В стан «канареек» форвард перешел два года назад, а до этого выступал как раз за «Спортинг».

    Минувший сезон Ван Вольфсвинкел провел в аренде в «Сент-Этьене», за который сыграл 35 матчей и забил 9 мячей.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    02.07.2015 22:28
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    Комментарии (5)
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    Leicester City
    1435865879
    рикки ван вольсвинкел!! язык можно сломать
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    Pablo Aimar
    1435866356
    что за космическая сумма аренда?? О_о
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    Van Vanovich
    1435896334
    вот эта аренда дороже, чем Фалькао!!!))
    Ответить
    voody05
    1435899523
    С такой фамилией к Аленичеву нужно переходить...
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    ologreds
    1694997681
    numo434631
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