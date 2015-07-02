Ван Вольфсвинкел может вернуться в «Спортинг»

Нападающий английского «Норвича» Рики Ван Вольфсвинкел этим летом может вернуться в лиссабонский «Спортинг». Португальцы намерены арендовать футболиста и заплатить за это 8,5 миллиона фунтов. В стан «канареек» форвард перешел два года назад, а до этого выступал как раз за «Спортинг».



Минувший сезон Ван Вольфсвинкел провел в аренде в «Сент-Этьене», за который сыграл 35 матчей и забил 9 мячей.



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