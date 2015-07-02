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    Два игрока «Порту» перешли в «Фенербахче»

    Турецкий «Фенербахче» сегодня пополнился двумя футболистами португальского «Порту». В Турцию переехали вратарь Фабиану Рибейру и защитник Абдоулае Ба. Про последнего стоит сказать, что минувший сезон он на правах аренды провел в «Райо Вальекано», за который сыграл 20 игр.

    В минувшем чемпионате Турции «Фенербахче» занял второе место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 22:08
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    Комментарии (8)
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    dimagas1
    1435864256
    Таких не помню...значит не основные.
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    Siegen
    1435865148
    2014-Жулио Сезар 7 от немцев,2015-Фабиано 6 от немцев!
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    dante_voorhees
    1435869497
    Официально Нани перешел в Фенербахче
    Ответить
    dante_voorhees
    1435873969
    Вероятность того, что Робин Ван Перси присоединится к Нани в \"Фенербахче\" - 99%.
    Ответить
    Нохчи Чоь
    1435882949
    Абдулла защитник вообще не о чем
    Ответить
    nahan
    1435975410
    Ба хороший защитник.
    Ответить
    ologreds
    1694997681
    numo434629
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