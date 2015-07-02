Два игрока «Порту» перешли в «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» сегодня пополнился двумя футболистами португальского «Порту». В Турцию переехали вратарь Фабиану Рибейру и защитник Абдоулае Ба. Про последнего стоит сказать, что минувший сезон он на правах аренды провел в «Райо Вальекано», за который сыграл 20 игр.



В минувшем чемпионате Турции «Фенербахче» занял второе место.



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