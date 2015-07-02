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    Де Хеа: «В Мадрид прилетел с целью отдохнуть»

    Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа объяснил цель своего визита в Мадрид.

    «Сюда прилетел всего лишь с целью отдохнуть. У меня отпуск. Все хорошо», – коротко сказал испанец.

    Напомним. что сейчас ведутся активные разговоры о скором переходе вратаря в «Реал», однако уже в понедельник Де Хеа должен вернуться в расположение «красных дьяволов», чтобы начать подготовку к новому сезону.

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    Источник: AS

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    02.07.2015 21:40
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    Комментарии (50)
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    Bus-driver
    1435869298
    Даже не представляю если у манков весь сезон будет Вальдес жиганить )) поржем всем чемпом с него ! Нет новостей про то что мю воротчика ищет ну кроме этого Силесена или как там его. Упоротый Ванкал походу реально решил рамы Вальдесу доверить лолище ))
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    realmadrid92
    1435869610
    Ждем тебя Давид, побыстрее бы подписать. Удачи в новом сезоне
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    Den Bull
    1435870682
    Отдыхай.
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    Ruslan3132
    1435875056
    Тони Кроос основал благотворительный фонд Сегодня великий день для одного из победителей Чемпионата Мира. 25-ти летний полузащитник мадридского \"Реала\" прибыл в Кёльн для открытия общественного благотворительного фонда, который будет нести название самого футболиста - \"Фонд Тони Крооса\". Фонд был создан 13 мая текущего года. Он будет преследовать исключительно благотворительные цели, а главное задачей будет стоять способствование выздоровлению тяжело больных детей и подростков, а также оказания помощи их семьям. Поддержка будет оказываться исполнением желаний детей, проведением специальной терапии и также моральной поддержкой семьи этих детей. Сам Тони прокомментировал это событие так: \"Семьям с тяжелобольным ребенком в нашем обществе во многих случаях нужно подать руку помощи, которая поможет им пережить это трудное время. Для многих родителей баланс между детскими больницами становиться повседневным образом жизни. \"Иногда родители сильно запускают такие ситуации и быстро достигают предела своих возможностей. А иногда диагноз приходит внезапно и жизнь меняется настолько сильно, что финансовые и моральное истощение у вас может возникнуть в самом начале этого пути. Именно ради этого я и хочу помогать больным детям.\" КРАСАВА!
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    ЮЗИК
    1435895524
    нарабтается ещё
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    neomessi
    1435900831
    Глор английского \"Челси\" Барсадав объяснил цель своего визита в Таиланд. \"Сюда прилетел всего лишь с целью отдохнуть с трансами. У меня отпуск. Все хорошо\", - коротко сказал глор. Напомним. что сейчас ведутся активные разговоры о скором смене пола в \"Таиланде\", однако уже в понедельник барсадав должен вернуться в расположение певицы \"Кончита\", чтобы начать подготовку к новым операциям.
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    Cheny
    1435908606
    Помнится также в Мадрид переезжал еще один каблук. только еще и по морде бутсой тогда получил.ПЗР у них у всех
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    Die Roten
    1435911970
    ну посмотрим.что это за отдых в мадриде.))
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    nahan
    1435975180
    Любой отдых приятен, а такой вдвойне...
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    ologreds
    1694997680
    numo434627
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