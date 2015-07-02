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    Черчесов ждет прилета Кобелева в Австрию

    Главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов рассказал о том, когда произойдет его первая встреча с сегодня назначенным спортивным директором клуба Андреем Кобелевым.

    «С новым исполнительным директором Сергеем Сысоевым мы лично еще не знакомы, но уже поговорили по телефону и договорились решить некоторые безотлагательные вопросы по его прилету к нам на сбор в Австрию. Нужно понять наши планы, стратегию. Что касается отставки Гурама Аджоева, то о ней я узнал от него самого накануне вечером по телефону. Причины мы пока не обсуждали – думаю, встретимся с ним в Москве и все обсудим. С Кобелевым же мы знакомы еще с тех пор, когда оба играли, так что представлять друг другу нас не придется. Сразу приступим к рабочим вопросам. Но мы еще не общались с ним с момента назначения. Он также в ближайшее время прилетит в Австрию, где мы с ним обо всем и поговорим», – сказал Черчесов в интервью «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 20:29
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    112910415
    1435858657
    желательно, чтоб не подрались!
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    Mina-hina
    1435860140
    банда)
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    Rruma
    1435861655
    желательно, чтоб поцеловались )
    Ответить
    RIR68
    1435862033
    жди волчий билет.
    Ответить
    Yaryj
    1435864344
    Ну и в болото под названием \"днище\" Саламыч вляпался.
    Ответить
    морозз
    1435866471
    Кобелев прилетит с бумагой об отставке, по дружески!
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    Diak_horse
    1435868893
    Ай-ай....сколько грязи в комментариях!!! Кобелев - ДИНАМОВЕЦ!!! Все эти годы, я считал ошибкой, что его отписали...но все приходит на круги своя!!!2-3 года и Динамо вернет себе былую славу!!!
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    mat73
    1435869123
    Черчесов с Кобелевым не уживутся. Оба в прошлом хорошие игроки, причем из клубов-соперников, оба не показали весь свой тренерский потенциал. Вот и будут здесь бодаться друг с другом!
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    Кабинетный Зенит
    1435881203
    Слив Зениту ему скоро аукнется
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    ologreds
    1694997681
    numo434619
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