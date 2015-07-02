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    Юрист Денисова: «Игорь хочет играть за «Динамо»

    Юрист футболиста московского «Динамо» Игоря Денисова Юрий Зайцев заверил, что его клиент, несмотря на последние события с выдворением полузащитника в дубль, не скрывает желания выступать за бело-голубых.

    «Раз в клуб на должность спортивного директора пришел новый человек, то он должен как минимум провести разговор с Денисовым. Впрочем, Андрея Кобелева назначили только сегодня, и он вряд ли начнет работу с этого. Хочется, чтоб встреча игрока с новым руководителем состоялась. У Денисова на руках действующий контракт, который он хочет отрабатывать, и Игорь желает выступать именно за «Динамо». Никаких переговоров с другими клубами мой клиент не ведет, сейчас он находится на сборе с молодежным составом», – сообщил юрист.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2015 20:18
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    Комментарии (31)
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    FanatSerj
    1435861853
    С Кобелевым он то может и договориться, а вот с Черчесовым что то сомневаюсь... Прийдется ему еще подождать пока усатого совсем не свергнут. Что то подсказывает, что при Коболеве это может произойти быстрее.
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    mphuZ
    1435862735
    куда Денисова сувать ? с ФФП там сейчас всё очень плохо =)
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    Lucius Vorenus
    1435865129
    пускай играет
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    2000mm
    1435868809
    Молодых там строит небось!
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    yaustal039
    1435869447
    Надеюсь они уссатому по щам вместе врежут !
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    Raul-Ossetia
    1435870052
    Я не понимаю а что все на Черчесова гонят??? вполне достойно провел сезон!! особенно в еврокубках!! только концовку немного смазали и всё
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    kkomov
    1435871493
    игрок основы, не самый плохой в человеческом плане из представленных в динамо, должен исполнить свою миссию в москве!
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    Борисыч1
    1435897077
    Пусть Кобелев поговорит с тараканом. Стас человек восточный, перед начальством прогнуться всегда готов.
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    eugen-han
    1435948587
    ну если хочет - пусть играет.
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    ologreds
    1694997681
    numo434618
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