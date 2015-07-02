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    Могилевец: «Возвращался в «Зенит» не из-за денег»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Павел Могилевец выразил мнение, почему не попадал в минувшем сезоне в состав команды, а также приоткрыл завесу тайны касательного своего будущего.

    «Я счастлив, когда играю. А раз в последнее время этого не происходит, есть разочарование. Возвращался в «Зенит», чтобы играть в родном городе и за родную команду, а не из-за денег. Ожидал, что все будет по-другому. Но плохой опыт – тоже опыт. Я мог только догадываться, почему играю так мало. Верил, что все зависит от меня и надо еще более усиленно работать на тренировках. А тренера можно понять. Зачем менять состав, если и так все складывается хорошо? Конечно, тренироваться со звездами – это круто. Но еще круче, когда ты еще и играешь. Скучаю по большой игре. И у меня есть варианты как с арендой, так и с полноценным переходом», – поведал Могилевец.

    В минувшем сезоне РФПЛ полузащитник сыграл за «Зенит» всего лишь 9 игр.

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.07.2015 20:01
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    Комментарии (48)
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    pif57
    1435860346
    Всё равно всё ещё впереди.
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    REDWHITE_
    1435861951
    в тосно?))
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    FanatSerj
    1435862059
    Виллаш русских футболистов боится как огня, вот у него уже есть доверенный костяк, а остальные только если сильно припечет на поле выпустит.
    Ответить
    RIR68
    1435862140
    удачи молодому, даже в мешке.
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    Cool-Kurt Angle
    1435863372
    ага,и Соловьев тоже ))
    Ответить
    Супервайзер
    1435866693
    Зачем его брали, если играть не дают?
    Ответить
    rubinovyi2
    1435867094
    Неужто?
    Ответить
    alboro
    1435869166
    посмотрим
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    колпанколпан
    1435920459
    Ждем когда проснешься.Бери пример с Шатова.Если будешь тренироваться как он будешь в основе.Однако с такими кондициями как у тебя шансы есть но лени немеряно.
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    ologreds
    1694997681
    numo434616
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