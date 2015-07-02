Гараев: «У «Рубина» ставка на россиян»

Генеральный директор казанского «Рубина» Айрат Гараев поделился своим мнением касательно последних новостей по поводу ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ до схемы «6+5».



«Это не станет проблемой для нас. В прошлом сезоне, бывало, у нас и по восемь россиян были на поле. А шесть – практически постоянно. У нас, я бы сказал, ставка на россиян. Поэтому ничуть не переживаем, что лимит, возможно, станет таким. Видимо, эта идея вынашивалась давно, раз ее озвучил лично господин Миллер. И это, считаю, продуманное решение. Но надо понимать, что без хороших легионеров все равно не обойтись, чтобы достойно выступать в еврокубках. Словом, у нас есть свое направление, и мы будем его придерживаться», – подытожил функционер.



Напомним, что «Рубин» в будущем сезоне примет участие в Лиге Европы.



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