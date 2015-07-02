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    • Малоян: «Неправда, что я не прошел медобследование в «Кубани»

    Малоян: «Неправда, что я не прошел медобследование в «Кубани»

    Форвард ярославского «Шинника» Артур Малоян, проведший прошлый сезон в тульском «Арсенале» на правах аренды, опроверг информацию о том, что он не прошел медицинское обследование в стане краснодарской «Кубани». Нападающий сейчас находится на сборе с кубанцами и в ближайшее время станет ясно, подпишут ли южане контракт с воспитанником московского «Спартака».

    «Я не прошел медосмотр? Неправда. Два дня назад процедура была успешно проведена. Сказали, что я полностью здоров. Сейчас нахожусь на сборе, все идет к подписанию соглашения. Ясность должна наступить в ближайшее время», – сказал футболист.

    В минувшем сезоне РФПЛ Малоян сыграл 22 матча и трижды поразил чужие ворота.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 19:15
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    Комментарии (7)
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    порт
    1435854538
    Признавайся, поёшь фальцетом?
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    Dodge87
    1435855302
    какой то мутный тип..то порше попросит у федерации футбола армении а потом мамой клянется что не просил..теперь вот снова
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    KARE
    1435855457
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    Шмавон
    1435858726
    удачи
    Ответить
    ДАША Д
    1435859165
    У него плоскостопие.
    Ответить
    старина
    1435910853
    Детский сад)
    Ответить
    ologreds
    1694997681
    numo434611
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