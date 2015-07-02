Малоян: «Неправда, что я не прошел медобследование в «Кубани»

Форвард ярославского «Шинника» Артур Малоян, проведший прошлый сезон в тульском «Арсенале» на правах аренды, опроверг информацию о том, что он не прошел медицинское обследование в стане краснодарской «Кубани». Нападающий сейчас находится на сборе с кубанцами и в ближайшее время станет ясно, подпишут ли южане контракт с воспитанником московского «Спартака».



«Я не прошел медосмотр? Неправда. Два дня назад процедура была успешно проведена. Сказали, что я полностью здоров. Сейчас нахожусь на сборе, все идет к подписанию соглашения. Ясность должна наступить в ближайшее время», – сказал футболист.



В минувшем сезоне РФПЛ Малоян сыграл 22 матча и трижды поразил чужие ворота.



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