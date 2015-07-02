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    Кобелев – спортивный директор ФК «Динамо»

    Андрей Кобелев официально назначен на пост спортивного директора ФК «Динамо».

    Официальный сайт команды приводит слова Кобелева относительно его новой должности:

    «Очень рад вновь вернуться в родной клуб. В «Динамо» я воспитывался, в нем я провел большую часть карьеры как футболист, а затем тренировал команду. Сегодня интересно попробовать свои силы на новом поприще. Спортивный директор для меня должность новая, но ни для кого не секрет, что функции главного тренера и спортивного директора по части комплектования команды во многом пересекаются, так что проблем возникнуть не должно».

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    Источник: ФК «Динамо»

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    02.07.2015 17:38
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Zenit-84
    1435855430
    Поздравления Андрею
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    ФК Зенит всея Руси
    1435856253
    Черчесову будет неспокойно. Работать Главным тренером в клубе, когда среди руководства есть тренер более высокого класса - тут нервы вряд ли выдержат. - Но для Динамо ситуация обрела особую надёжность: если Черчесов перестанет справляться - клуб не пострадает в любом случае.
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    баск
    1435861157
    Ну а что, может это и вариант, почему нет. Футбол Кобелев знает, ясен пень, ответственности у спортдира меньше, чем у ГТ.. Что-то есть тут, может оно и получится.. Как ГТ, АНК очевидно сдулся в свое время, и в Динамо, и в Самаре впоследствии. И это неудивительно, в этом качестве АНК проявил себя слишком упертым и не в меру трусоватым.. Следовательно, ответственность ГТ ему пока не по плечу. А вот в качестве спортдира может дело и пойдет, кто знает, посмотрим.. Сомнительна только, пожалуй, общеполитическая составляющая этого назначения, она выглядит как подготовка к подсидке Черчесова, что сейчас не есть хорошо..
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    Сенситив
    1435861365
    начало возрождения клуба положено, рад...))
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    REDWHITE_
    1435862124
    а мог бы еще тренером поработать. У него получилось бы.
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    Cool-Kurt Angle
    1435863585
    ураааа! ПРавда,хотелось его в главные тренеры к нам,а Силкина в генюдиректора
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    artemka451
    1435868203
    Мне кажется лучше б вместо усатого, но вам виднее!!!!!
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    iron_69
    1435869133
    Кто нибудь мне может объяснить, чего добился Кобелев как тренер???
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    KLINSI
    1435936718
    Если только с усатым уживутся.
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    ologreds
    1694997682
    numo434607
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