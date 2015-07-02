Денисов может быть отдан в «Краснодар» в аренду

Игорь Денисов может оказаться в аренде у «Краснодара» в том случае, если этот переход будет подтвержден новым спортивным директором «Динамо» Андреем Кобелевым.



Сам футболист никак не комментирует возможную аренду.



Как сообщает «Советский спорт», если отношения Денисова и главного тренера команды Станислава Черчесова не будут урегулированы. тогда игрок, действительно, в предстоящем сезоне будет выступать за «Краснодар» на правах аренды.





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