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    Денисов может быть отдан в «Краснодар» в аренду

    Игорь Денисов может оказаться в аренде у «Краснодара» в том случае, если этот переход будет подтвержден новым спортивным директором «Динамо» Андреем Кобелевым.

    Сам футболист никак не комментирует возможную аренду.

    Как сообщает «Советский спорт», если отношения Денисова и главного тренера команды Станислава Черчесова не будут урегулированы. тогда игрок, действительно, в предстоящем сезоне будет выступать за «Краснодар» на правах аренды.

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.07.2015 16:31
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    Комментарии (99)
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    просто сашка
    1435854754
    хз у него такая зарплата что мама не горюй) ну если будет аренда, то он наверняка заиграет на должном уровне...
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    Ministri Krasnodar
    1435855250
    Не надо нам разлагать дисциплину
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    bestolochch
    1435855800
    Тоже уже задержался в футболе.
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    shinnik
    1435856784
    Быки кому-то надоели?
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    ULTRASteam
    1435856815
    ГариК вряд ли извинится так что аренда практически гарантирована)
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    Rruma
    1435861954
    Это интересно
    Ответить
    umidbest8590
    1435862261
    Удачи
    Ответить
    alboro
    1435863738
    Вариант
    Ответить
    DIDI 23
    1435868623
    И, тут с тренером не лады. По ходу Денисову уже пора в тренеры. Может это его призвание.
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    ologreds
    1694997682
    numo434603
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