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    «Рубин» займет место «Динамо» в Лиге Европы 2015/16

    УЕФА подтвердил, что казанский «Рубин» займет место московского «Динамо» в розыгрыше Лиги Европы 2015/16.

    Напомним, что в июне УЕФА отстранил «Динамо» от участия в еврокубках на один сезон в качестве санкций за нарушение правил финансового fair-play. «Рубин» в минувшем сезоне чемпионата России занял 5 место, финишировав вслед за московским клубом, поэтому именно казанцы займут освободившееся место в розыгрыше Лиги Европы.

    Матчи еврокубка «Рубин» планирует проводить на стадионе «Центральный», о чем ранее говорил генеральный директор клуба Айрат Гараев.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2015 16:09
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    Комментарии (147)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    IKER-RAUL
    1435872166
    Успехов и побед Рубину!
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    DIDI 23
    1435872434
    Болеем за Рубин!
    Ответить
    argo-35
    1435874841
    Повезло
    Ответить
    ren888888
    1435874858
    Скажу вам по секрету,я хочу чтоб зинитеры бесславно побыренькому вылители с еврокубках уже в первом круге,надеюсь много лайков соберу)))
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    gosha0175
    1435875603
    Кр-р-расота!
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    densmen
    1435906047
    Рубин в отличии от Динамо даже с группы не выйдет
    Ответить
    Павлюченко 13
    1435911928
    На Центральном играть? Для чего Казань-арену строили?
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    Evgenii31
    1435941726
    ураааааааааааааа
    Ответить
    Evgenii333
    1436784179
    я рад
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    ologreds
    1694997683
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