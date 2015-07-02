Олег Яровинский: «Работа по поиску нападающего для ЦСКА идет»

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что «армейцами» ведется активная работа по поиску нападающего, о необходимости которого говорил ранее тренер команды Леонид Слуцкий.



«Леонид Слуцкий заявил о том, что самой актуальной позицией для команды на трансферном рынке является нападающий? Работа идeт – это всe, что я могу сказать на данном этапе. Пока, разумеется, без фамилий и без конкретики. В прессе то и дело появляется информация о возвращении в стан «армейцев» Сейду Думбия? Не готов это как-то комментировать. Мы вообще никакие газетные фамилии не комментируем. Ещe раз повторю, работа идeт!», – сказал Яровинский в беседе с корреспондентом eurofootball.ru.





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