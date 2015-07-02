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    • Олег Яровинский: «Работа по поиску нападающего для ЦСКА идет»

    Олег Яровинский: «Работа по поиску нападающего для ЦСКА идет»

    Руководитель селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что «армейцами» ведется активная работа по поиску нападающего, о необходимости которого говорил ранее тренер команды Леонид Слуцкий.

    «Леонид Слуцкий заявил о том, что самой актуальной позицией для команды на трансферном рынке является нападающий? Работа идeт – это всe, что я могу сказать на данном этапе. Пока, разумеется, без фамилий и без конкретики. В прессе то и дело появляется информация о возвращении в стан «армейцев» Сейду Думбия? Не готов это как-то комментировать. Мы вообще никакие газетные фамилии не комментируем. Ещe раз повторю, работа идeт!», – сказал Яровинский в беседе с корреспондентом eurofootball.ru.

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    Источник: Euro-football.ru

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    02.07.2015 15:17
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    Комментарии (117)
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    Супервайзер
    1435866466
    Ждите, ждите чуда. Только Гинеру бюджетик то раза в три сократят. У Газпрома и татов нынче тоже карман не бездонный.
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    кра-син
    1435866603
    Думбия вряд ли вернется,но думаю найдут не хуже.
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    RamonCSKA
    1435866721
    да пока наша селекция редко подводила , особенно нравится профессионализм , что нет утечки слуход до начала переходов
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    DAD81
    1435873601
    Найдут. Как пить дать!
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    Мигалков
    1435904139
    Не надо было Думбия отдавать. Жадность пораждает бедность, в случае с ЦСКА бедность в результатах.
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    Павлюченко 13
    1435910814
    Я уже нашел нападающего, но ЦСКА его не купит:(
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    ОЛЛС
    1435914570
    Что касается селекции вообще,то там в большей или в меньшей степени случаются ошибки.В случае с селекцией ЦСКА - в наименьшей.
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    iiiiiws
    1435936002
    аршавина с кержом я щитаю в цск лутше к мусе помоем самое то будет к еременко тоже
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    Чёрный Экономист
    1436008274
    а чем Кержаков не вариант? Российский паспорт,да и игрок не плохой
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    ologreds
    1694997683
    numo434600
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