«ПСЖ» вновь нацелился на приобретение Ди Марии

После того, как УЕФА сняла санкции за нарушение правил финансового fair-play с «ПСЖ», парижане вновь пытаются приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марию.



По информации «L'equipe», английский клуб просит за аргентинского игрока 60 миллионов евро. Если сделка не состоится, то в «ПСЖ» намерены приобрести боснийца Миралема Пьянича из «Ромы».



Кроме того, в список интересов «ПСЖ» входят Педро из «Барселоны» и Александр Ляказетт из «Лиона».





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