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    «ПСЖ» вновь нацелился на приобретение Ди Марии

    После того, как УЕФА сняла санкции за нарушение правил финансового fair-play с «ПСЖ», парижане вновь пытаются приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марию.

    По информации «L'equipe», английский клуб просит за аргентинского игрока 60 миллионов евро. Если сделка не состоится, то в «ПСЖ» намерены приобрести боснийца Миралема Пьянича из «Ромы».

    Кроме того, в список интересов «ПСЖ» входят Педро из «Барселоны» и Александр Ляказетт из «Лиона».

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    Источник: Eurosport.ru

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    02.07.2015 13:19
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    Комментарии (30)
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    NeiSeS
    1435844667
    на лучшего игрока сборной аргентины этого кубка америки грех не нацелиться
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    mauxa
    1435847547
    а где новость что ПСЖ предлагает 150 на Роналду??? на других сайтах с утра висит...
    Ответить
    Red_team
    1435849051
    60 лямов + Маркиньос
    Ответить
    alboro
    1435849753
    КАК-ТО РАЗНОШЕРСТНО
    Ответить
    TheDDS
    1435852986
    Псж снова раскручивает свою мешковину
    Ответить
    starche
    1435854088
    На Кубке он разыгрался и снова набрал хорошую форму.
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    Nazi
    1435854218
    Какие на. педро дональдо и пьяный мастер, только Ди Мария и Лаказетт!
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    yarukua
    1435856588
    и тут Остапа понесло...
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    Sevastopol-www
    1435990106
    Взялись за старое...
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    ologreds
    1694997683
    numo434593
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