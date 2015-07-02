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    Стадион «Динамо» будет назван в честь Льва Яшина

    Новый стадион московского «Динамо» будет носить имя легендарного вратаря Льва Яшина.

    Руководитель проекта Андрей Перегудов сообщил, что именем советского голкипера будет назван центральный стадион большого спортивного комплекса под названием «ВТБ Арена Парк», строящегося в Петровском парке. Кроме того, именем Льва Яшина может быть названа одна из улиц внутри этого большого комплекса.

    Разрешение на использование имени вратаря дала его вдова Валентина Яшина.

    «Мы давно хотели присвоить стадиону имя Льва Ивановича, но без благословения Валентины Тимофеевны принимать такое решение было бы некорректно», – приводит слова Перегудова сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 12:57
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    Комментарии (152)
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    Poloten4ick
    1435857037
    Через десяток лет, Открывашку переименуют в честь Дзюбы
    Ответить
    Franz Beckenbauer
    1435858503
    Уважение руководителю проекта, и всем кто посодействовал такому решению, назвать стадион именем одного из Величайших голкиперов в истории футбола!
    Ответить
    Чист
    1435858615
    Действительно заслужил -мне повезло я при жизни смотрел игры Льва Яшина
    Ответить
    ДАонизПОЛЕНА
    1435863892
    видел ляпы яшина
    Ответить
    RMUKMU
    1435864018
    Стадион Динамо ничем не лучше стадиона Зенита, тоже строят 6 лет, а толку ноль.
    Ответить
    Metal Militia
    1435869829
    \"дантеs\" Сегодня 20:03 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 17:49 Петушок прокукарекал - а там хоть не рассветай... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Курочка брызнула своим интеллектом и объективностью, а там хоть ПЕТУШКОМ кукарекай ей истину и правду - всё БЕЗ толку! Хоть бОшку ей оторви, а хоть и оставь с башкой! Разницы никакой! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \"Lazio-Kiev\" Сегодня 18:21 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 17:49 Легче стало? Может и Месси когда-нибудь признается в симпатиях Реала, но от того он не перестанет быть воспитанником Барселоны! ------------------------------------------------------------------------------------------- Ну в том-то и дело, что Яшин НЕ был воспитанником \"Динамо\" (в отличие от МЕССИ, который всё-таки ЯВЛЯЕТСЯ воспитанником \"Барселоны\"). Где-то до 18-ти лет он никакого отношения к \"Динамо\" не имел! И попал в него случайно и не по СВОЕМУ желанию! Его вообще - в ТЮРЬМУ могли посадить, если бы он отказался!!!
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    Metal Militia
    1435871957
    \"Lazio-Kiev\" Сегодня 18:21 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 17:49 А там, спартачи, завидуйте молча динамовцам из Киева, Тбилиси и Москвы. У вас даж еврофинала ни одного нет! ------------------------------------------------------------------------------------------- Да кому нам завидовать!? У тебя указано, что ты болельщик \"Челси\", \"Лацио\" и киевского \"Динамо\".. так вот, если взять все официальные турниры (Чемпионаты и Кубки внутри стран, все Еврокубки, включая Лигу чемпионов, и даже Кубок английской Лиги!), то у \"Спартака\" выигранных турниров больше, чем у \"Лацио\" и \"Челси\" вместе взятых!!! 41:30!! Прежде всего за счёт того, что чемпионами своих стран \"Челси\" был всего ПЯТЬ раз (и это за 126 лет!!!), а \"Лацио\" и ТОГО меньше - всего ДВА раза (в 1974-ом и 2000-ом). \"Челси\" не мог стать чемпионом Англии 50 лет!! С 1955-го и до 2005-го! И ни разу не был ДО 1955-го, а это примерно 65 лет!! Хотя: если Чемпионат Англии проводится с 1888-го года, то \"Челси\" был основан только в 1905-ом. Ну пусть даже не 65, а тоже 50! За 100 лет всего одно чемпионство!!! В стране, меньшей по территории, чем Россия, в 128 раз!!! На каком-то маленьком вшивом клочке Земли - всего один раз!! Неужели ты думаешь, что я променял бы наши 6 чемпионств подряд (с 1996-го по 2001-ый год), как и всё остальное (например, 10 Кубков СССР), на историю \"ЧЕЛСИ\" - просто всего лишь из-за одной Лиги ЧЕМПИОНОВ, выигранной им в 2012-ом!?!? Да уж НЕТ - наша история всё же ПОЛУЧШЕ (5 раз чемпионом за 126 лет быть не хочу!). Представляю, сколько раз, у себя там в Англии, \"Челси\" занимал места ниже 10-го и ЧТО это порой были за места!! Небось, и 15-ое занимал, и какое-нибудь 18-ое... Наверное, раз 50 (!) такое было - не меньше! А \"Спартак\" ниже 10-го места опускался всего 2 раза!! В 1972-ом и 1976-ом... А чемпионом становился - 21 раз! И это всего за 80 лет! Даже, считай, за 75! Чемпионат Советского Союза был ТОЖЕ довольно сильным, и если и уступал английскому, то ненамного! Сборная СССР играла со сборной Англии довольно успешно (побед у неё больше!), и в ЕВРОКУБКАХ советские клубы противостояли английским примерно на равных (\"Спартак\", так ВООБЩЕ их нещадно бил!). При том, не забывай, что \"Челси\" последние 12 лет имеет денег столько, сколько у \"Спартака\" НИКОГДА не было! Ну а про зависть трём \"ДИНАМО\" (киевскому, тбилисскому и московскому) - это ВООБЩЕ смехота! \"Спартак\" становился чемпионом СССР в 6 раз больше, чем \"Динамо\" Тбилиси!! В советское время Кубок УЕФА и Кубок чемпионов принципиально ОТЛИЧАЛИСЬ от Кубка обладателей Кубков - они были значительно СИЛЬНЕЕ по составу участников, а в Кубках европейских чемпионов и Кубках УЕФА (которые теперь объеденены в Лигу чемпионов!) эти 3 команды НИКОГДА не доходили до финала! \"Спартак\" хоть выигрывал в Лиге чемпионов 6 матчей из 6-ти!! А, например, московское \"Динамо\" (как это не покажется кому-то странным) - даже никогда НЕ УЧАСТВОВАЛО в этом турнире!!! За исключением двух матчей (в 2009-ом году) на предварительной стадии против шотландского \"Селтика\" (1:0 и 0:2). То есть, я имею в виду и все КУБКИ чемпионов! А в Кубке Кубков - ДА: дошло в сезоне 1971/1972 до ФИНАЛА. Но \"Спартак\" почти НЕ УЧАСТВОВАЛ в этом турнире! Так сложилось! Он играл в ДРУГИХ турнирах! Например, в 90-ые годы, в основном, в Лиге ЧЕМПИОНОВ, где до полуфинала доходили только \"Динамо\" Киев и \"Спартак\"! В 1981-ом году тбилисское \"Динамо\" играло в финале с \"Карл ЦЕЙССОМ\" из Йены, а мы в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов с мадридским \"РЕАЛОМ\"! Вот и вся разница! Это тебе не \"ДУКЛУ\" из Праги обыгрывать (как в полуфинале Кубка Кубков 1985/1986), при том ещё и в годы дисквалификации английских клубов (в то время СИЛЬНЕЙШИХ в Европе! / с 1977-го по 1984-ый год 7 выигранных Кубков чемпионов из 8-ми!!!). \"Динамо\" Тбилиси в сезоне 1980/1981 выиграло Кубок обладателей Кубков, а мы в 1980-ом и 1981-ом годах ОПЕРЕЖАЛИ его в обоих Чемпионатах Советского Союза! А игры между собой провели так - 4:2, 2:1, 1:3 и 3:1! Так что, мы были ЕЩЁ сильнее! Просто НЕ УЧАСТВОВАЛИ в том самом Кубке обладателей Кубков! А если бы участвовали - и САМИ БЫ выиграли! \"Динамо\" Тбилиси в четвертьфинале обыграло английский \"Вест Хэм Юнайтед\" (4:1 и 0:1), а мы КАК РАЗ в те годы дважды проходили англичан - лондонский \"Арсенал\" (3:2 и 5:2!) и \"Астон Виллу\" (2:2 и 2:1), которая незадолго до того выиграла Кубок европейских чемпионов! Кстати, \"Арсеналу\" \"Спартак\" в Москве проигрывал 0:2!! А в Лондоне даже вёл 5:1!! Да и с \"Астон ВИЛЛОЙ\" (чемпионом Англии сезона 1980/1981) получилось довольно круто! В Москве \"Спартак\" проигрывал 0:1 и 1:2, а в Бирмингеме пропустил уже на первой минуте! При том, ничья 1:1 не устраивала (после 2:2 в МОСКВЕ, где \"Спартак\" отыгрался на 90-ой минуте), и в итоге на 89-ой минуте \"Спартак\" вырвал победу! А \"Арсеналу\" забил в Москве 3-ий гол на 88-ой (это когда проигрывал 0:2). В те годы судьи к основному времени почти ничего не добавляли. То есть, 89-ая минута - это тогда была реально ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ минута!
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    Vladimir 808
    1435903553
    Решение, которое заслуживает огромное уважение! Яшин- легенда! Респект всем, кто принимал в этом участие!!!
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    Sevastopol-www
    1435990026
    Это правильное решение
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    ologreds
    1694997683
    numo434592
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