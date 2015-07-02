Сегодня Кобелев станет спортивным директором «Динамо»

Сегодня московское «Динамо» объявит о назначении Андрея Кобелева новым спортивным директором. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе. На этом посту 46-летний специалист сменит Гурама Аджоева, который вчера объявил об уходе с должности по собственному желанию.



Напомним, Андрей Николаевич играл в составе «Динамо» с 1985 по 1992 год и в 2002 году, после чего с 2006 по 2010 год был главным тренером команды.



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