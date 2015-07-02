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    Сегодня Кобелев станет спортивным директором «Динамо»

    Сегодня московское «Динамо» объявит о назначении Андрея Кобелева новым спортивным директором. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе. На этом посту 46-летний специалист сменит Гурама Аджоева, который вчера объявил об уходе с должности по собственному желанию.

    Напомним, Андрей Николаевич играл в составе «Динамо» с 1985 по 1992 год и в 2002 году, после чего с 2006 по 2010 год был главным тренером команды.

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    Источник: ТАСС

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    02.07.2015 10:52
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    Комментарии (43)
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    Гуливер
    1435835761
    Питерская разборка давай Андрюха зови Денисова и совершай план развала полицейской конторки
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    olebar73
    1435835903
    Добро пожаловать, Андрей Николаевич! Успехов на новом поприще. А та может и Черчесова смените.
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    orewoo
    1435840018
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    starche
    1435840383
    Ему бы тренером...............
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    Воин трои
    1435841549
    Давно пора истинному динамовцу данную работу доверить
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    Raulya
    1435842839
    Хорошая новость...помню его трененром...на мой взгляд один из лучших был у динамо...(при нем и стала симпотизировать этой команде)...Удачи!!!
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    VLR123
    1435843438
    Хороший выбор, поздравляю!
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    Mangur
    1435845652
    Удачи Кобелеву.
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    umidbest8590
    1435849960
    Удачи
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    ologreds
    1694997683
    numo434585
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