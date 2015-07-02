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    Киевское «Динамо» требует за Драговича 20 млн. фунтов

    Лондонский «Вест Хэм» пытается проибрести у киевского «Динамо» австрийского центрального защитника Александра Драговича. Киевляне ответили, что готовы расстаться с футболистом, но не менее чем за 20 млн. фунтов.

    Внушительная сумма может отпугннуть покупателя и заставит английский клуб отказаться от трансфера. Напомним, недавно сообщалось об интересе к персоне Драговича многих европейских клубов, в их числе – «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Интер».

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.07.2015 09:33
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    Комментарии (32)
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    Dynamo22
    1435828815
    Так супер
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    Фанат футбола 67
    1435830062
    За эту цену никто не купит.
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    ст_прапорщик
    1435830899
    если есть такой спрос, почему-бы не заломить? только он ДК и самим сгодился бы
    Ответить
    robocop
    1435831393
    А Рональдо они не хотят,лимонов за пять-шесть? В Вест Хэм едут дешевые игроки...
    Ответить
    dimagas1
    1435831541
    Ну и хорошо....пусть переплачивают...хотя я б его таким уж хорошим защитником не назвал...да растет и прогрессирует, не больше этого.
    Ответить
    artemka451
    1435834526
    За газ зеня зимой заберет!!!!!!!
    Ответить
    MariupolFERD
    1435839040
    За такие деньги лучше Абденнура из Монако купить
    Ответить
    Adler angriff
    1435839134
    За такие деньги всю Украину можно купить
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    MALOY74
    1435866978
    требуют ))), да сколько дадут за столько и уйдет.
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    ologreds
    1694997684
    numo434579
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