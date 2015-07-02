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    Пепе ведет переговоры с «Удинезе»

    Опытный полузащитник «Ювентуса» Симоне Пепе ведет переговоры о переходе в «Удинезе». Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце года, поэтому футболист уже может выбирать себе новую команду.

    Пепе так и не смог закрепиться в составе туринского клуба, проведя в минувшем сезоне 12 матчей и из них только однажды выйдя в стартовом составе и проведя на поле всего 221 минуту.

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    02.07.2015 08:24
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    Комментарии (11)
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    Sevastopol-www
    1435817127
    В поисках лучшей доли...
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    Triem
    1435820611
    Вполне нормальное время для опытного!
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    Albatross
    1435820998
    Симоне полезен, но в основу не пройдет. Удинезе хороший для него варинт.
    Ответить
    cska plus
    1435822293
    в Удинезе может полноценно играть, а в Юве перспективы нет, только лавочка!
    Ответить
    Майкл59ru
    1435826321
    Хороший клуб для продолжения карьеры.
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    sir_Alex
    1435826457
    Неплохой вариант
    Ответить
    кермет
    1435830615
    полнейшая бесдарност как и болшинство игроков ювентос ква ква
    Ответить
    Metz57100
    1435831062
    Сначала подумал пепе, защитник реала))
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    Juventus21
    1435843977
    В Удинезе Пепе играл, так что фриульцы с радостью примут его обратно. К тому же бесплатно
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    ologreds
    1694997684
    numo434576
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