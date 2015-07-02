Пепе ведет переговоры с «Удинезе»

Опытный полузащитник «Ювентуса» Симоне Пепе ведет переговоры о переходе в «Удинезе». Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце года, поэтому футболист уже может выбирать себе новую команду.





Пепе так и не смог закрепиться в составе туринского клуба, проведя в минувшем сезоне 12 матчей и из них только однажды выйдя в стартовом составе и проведя на поле всего 221 минуту.