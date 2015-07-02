Адриано прибудет на сбор «Шахтера» 4 июля

Форвард «Шахтера» Луис Адриано до сих пор отсутствует в расположении команды, проводящей свой первый предсезонный сбор в Австрии. Действующий контракт бразильца истекает в конце года, а донецкий клуб всеми силами пытается продать дорогостоящего нападающего.



«По Адриано ситуация такая, что он еще игрок «Шахтера» . Он пообещал, что прибудет в расположение команды 4 июля – рассказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин. – У него есть предложения, и он знает, что его ждет, если решит дождаться окончания контракта. Я бы посоветовал ему поменьше слушать своих агентов».



Напомним, что сейчас ближе всех к заключению контракта с бразильцем находится «Милан».



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