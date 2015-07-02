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    Адриано прибудет на сбор «Шахтера» 4 июля

    Форвард «Шахтера» Луис Адриано до сих пор отсутствует в расположении команды, проводящей свой первый предсезонный сбор в Австрии. Действующий контракт бразильца истекает в конце года, а донецкий клуб всеми силами пытается продать дорогостоящего нападающего.

    «По Адриано ситуация такая, что он еще игрок «Шахтера» . Он пообещал, что прибудет в расположение команды 4 июля – рассказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин. – У него есть предложения, и он знает, что его ждет, если решит дождаться окончания контракта. Я бы посоветовал ему поменьше слушать своих агентов».

    Напомним, что сейчас ближе всех к заключению контракта с бразильцем находится «Милан».


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    Источник: Matchday.ua

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    02.07.2015 08:10
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    Комментарии (17)
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    KAFA2525
    1435815876
    Скорее у Ренатки кончилось бабло на супердорогих бразил…
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    Sevastopol-www
    1435817170
    Никто не хочет тратиться...
    Ответить
    sir_Alex
    1435820965
    Печалька для Луиски
    Ответить
    cska plus
    1435821427
    Шахтёр теряет лидера!
    Ответить
    Demon1990
    1435825971
    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о раскладах в борьбе за нападающего украинского клуба Луиза Адриано. — «Милан» на данный момент фаворит в борьбе за Луиза, — сказал Луческу. — О «Роме» речь не идет. С этим клубом мы могли договорится зимой, когда коллектив собирался взять Адриано в аренду, однако мы играли в Лиге чемпионов и не могли его отдать. «Аль-Ахли» и «Фенербахче» предлагали 8 миллионов евро, но Луиза не интересуют эти предложения. Напомним, что ранее «Шахтер» договорился с «Аль-Ахли» за спиной игрока, однако бразилец отказался ехать играть в ОАЭ. За донецкий клуб он выступает с 2007 года, провел в футболке «Шахтера» 265 матчей и забил 128 мячей.
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    Ac Milan Champion
    1435827226
    По скорее бы его забрать к нам! Очень хочеться этого!
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    ologreds
    1694997684
    numo434575
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