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    «Спартак» отказался продавать Промеса за 15 млн. евро

    Агент полузащитника «Спартака» Квинси Промеса встретился с футболистом в Швейцарии, где москвичи находятся на предсезонном сборе и переговорил с Дмитрием Аленичевым на счет будущего своего подопечного в команде. Тренер заверил Эрсина Акана, что в команде рассчитывают на голландца, а тот в свою очередь сообщил, что прекращает переговоры по поводу возможного трансфера Промеса.

    Акан подтвердил, что несколько клубов были серьезно заинтересованы в услугах Промеса, но «Спартак» отклонил два конкретных предложения по 15 млн. евро. По информации «Советского спорта» обращаться в «Спартак» могли клубы АПЛ – «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Суонси».


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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2015 06:48
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    Комментарии (87)
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    makkie
    1435825092
    Антоха просто лучший в Спартаке, весь сезон нас тащил вместе с Ребровым.. остальные дурака валяли через матч. Думаю, если Аленичев найдет свой подход к Квинси, он еще лучше заиграет. Желаю избежать Антохе синдрома второго сезона и выступить еще лучше, чем в прошлом сезоне!
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    Krasnodar 123
    1435825719
    Такой Антоха нужен самому?
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    Тraumtanzеr
    1435827876
    Правильно, за 20 в следующем году продадим, если не останется еще на один, ведь играть в ЛЧ.
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    Тraumtanzеr
    1435828076
    Читаю комменты и наблюдаю такую картину: бомжи, в отличии от ментов и коней, дальше своего клубишки ничего не видят и не слышат, не понимают в футболе ничего.Бомж - яркий пример глорства.
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    vka1970
    1435830013
    Антоха сильный футболист и забивной парень.Такого отпускать нельзя.По крайней мере сейчас.Он ещё много принесёт диведентов клубу.
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    RussianHorse
    1435832227
    У парня шок,что не удалось вырваться из красно-белой ямы..
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    ioska
    1435837525
    Глупа будет его продать даже за тридцать. Иногда мне кажется здесь не болельщики, а финансовые магнаты!!!
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    korn3512
    1435838061
    Не, этот паря стОящий, он еще много пользы принесет
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    puperr
    1435849727
    Я почему-то был просто уверен, что если будет подобное предложение по трансферу Промеса, то продадут без промедлений. Но видимо Аленичев смог найти подход к игроку и убедил его своей целеустремленностью остаться в команде, что является хорошим знаком.
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    ologreds
    1694997685
    numo434570
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