«Спартак» отказался продавать Промеса за 15 млн. евро

Агент полузащитника «Спартака» Квинси Промеса встретился с футболистом в Швейцарии, где москвичи находятся на предсезонном сборе и переговорил с Дмитрием Аленичевым на счет будущего своего подопечного в команде. Тренер заверил Эрсина Акана, что в команде рассчитывают на голландца, а тот в свою очередь сообщил, что прекращает переговоры по поводу возможного трансфера Промеса.



Акан подтвердил, что несколько клубов были серьезно заинтересованы в услугах Промеса, но «Спартак» отклонил два конкретных предложения по 15 млн. евро. По информации «Советского спорта» обращаться в «Спартак» могли клубы АПЛ – «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Суонси».



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