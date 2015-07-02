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    • Карим Беллараби может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

    Карим Беллараби может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

    Полузащитник леверкузенского «Байера» Карим Беллараби может перейти в «Манчестер Сити». Англичане предлагают за полузащитника 35 млн. евро, а ему самому зарплату в 7 млн. евро в год, при этом в контракте футболиста прописана сумма в 25 млн. евро, за которую Карим может покинуть клуб в 2016 году.

    Напомним, что в это межсезонье ряды «Манчестер Сити» покинули Милнер, Ричардс, Настасич, Синклейр и Негредо.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    02.07.2015 01:21
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    Комментарии (22)
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    mamrik-09
    1435818634
    Да намного лучше Хесуса наваса
    Ответить
    FRZZ
    1435819238
    Хороший игрок на пару с Чалханоглу.
    Ответить
    Triem
    1435821249
    Если это правда то, похоже, Карим действительно покинет Байер. А жаль! Добротную команду поменяет на денежное недорзумение а не клуб!
    Ответить
    Die Roten
    1435824439
    вот это не надо
    Ответить
    ZeuSS
    1435835303
    На банке сидеть?
    Ответить
    f_live
    1435835363
    В прошлом сезоне смотрел ряд матчей с участием Байера и этот игрок вместе с Чалханоглу очень впечатлили, если трансфер осуществится МС получит классного игрока в атакующей линии намного лучше Наваса/Милнера ...
    Ответить
    dimagas1
    1435842384
    Вообще уже с головой не в порядке у менеджеров Сити...35 млн? В 3 раза меньше его цена.....
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    DonnyDarko
    1435851092
    ну раз за Беллараби дают такие деньги,то Коста можно сказать почти даром пришел)
    Ответить
    Kwinto555
    1436624920
    Что за бред ???? Был на тренеровки команды и Карим был с командой и о переходе речи вообще нет.
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    ologreds
    1694997685
    numo434565
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