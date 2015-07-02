Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Дуглас Коста на прощанье подарил Луческу футболку «Баварии»

    Дуглас Коста на прощанье подарил Луческу футболку «Баварии»

    Уже экс– полузащитник донецкого «Шахтера» Дуглас Коста во второй половине дня прибыл в Гоинг, где в настоящее время проводят свой предсезонный сбор «горняки» и лично попрощался со всей командой. Бразилец сфотографировался на память со всей командой, а главному тренеру Мирче Луческу, благодаря которому молодой игрок дорос до уровня футболиста национальной сборной, вручил футболку «Баварии».

    Напомним, что Коста совсем недавно в составе сб. Бразилии принял участие в Кубке Америки и в послематчевой серии пенальти не сумел реализовать свой удар, что стало одной из причин поражения от сб. Парагвая.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Sevastopol-www
    1435818696
    Будут долго припоминать тот пенальти...
    Ответить
    Triem
    1435821381
    Тренер довел его до уровня футболиста национальной сборной, а он его потроллил майкой Баварии... Ну не знаю, может и без задних мыслей это сделал и Луческу этим ничего не подумает!
    Ответить
    Die Roten
    1435824357
    фото можно было тут.
    Ответить
    Juventus 32
    1435842142
    Интересно подъе...ал
    Ответить
    dimagas1
    1435842479
    Может Луческу хотел себе такую футболку)))
    Ответить
    112910415
    1435846429
    осчастливил прямо
    Ответить
    kent21vek
    1435894986
    ШАХТЕР раскупают!!! ЖАЛЬ!!!
    Ответить
    KLINSI
    1435953873
    Не рановато ли, ни одного матча ещё не провёл).
    Ответить
    RUPRICHT
    1436849250
    ПЕЧАЛЬНО НО ХОРОШИЕ ИГРОКИ РАЗБЕГАЮТСЯ!!????КТО БУДЕТ ИГРАТЬ НА СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ!!???
    Ответить
    ologreds
    1694997684
    numo434563
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+