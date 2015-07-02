Рамон Кальдерон: «Рамос хочет перейти только в «Манчестер Юнайтед»»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон выразил уверенность, что ведущий защитник клуба Серхио Рамос хочет покинуть ряды команды и перейти в «Манчестер Юнайтед». 64-летний Кальдерон при этом подчеркнул, что ситуация для «сливочных» складывается действительно очень плохо.

goal

.

com.





