Рамон Кальдерон: «Рамос хочет перейти только в «Манчестер Юнайтед»»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон выразил уверенность, что ведущий защитник клуба Серхио Рамос хочет покинуть ряды команды и перейти в «Манчестер Юнайтед». 64-летний Кальдерон при этом подчеркнул, что ситуация для «сливочных» складывается действительно очень плохо.– Это уже не вопрос денег, Рамос не чувствует тяги к «Реалу» – приводит слова бывшего президента клуба сайт goal.com.
Напомним, что ранее уже сообщалось об интересе к защитнику со стороны англичан, готовых выложить за трансфер 40 млн. евро.
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