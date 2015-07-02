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    • Рамон Кальдерон: «Рамос хочет перейти только в «Манчестер Юнайтед»»

    Рамон Кальдерон: «Рамос хочет перейти только в «Манчестер Юнайтед»»

    Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон выразил уверенность, что ведущий защитник клуба Серхио Рамос хочет покинуть ряды команды и перейти в «Манчестер Юнайтед». 64-летний Кальдерон при этом подчеркнул, что ситуация для «сливочных» складывается действительно очень плохо.
    – Это уже не вопрос денег, Рамос не чувствует тяги к «Реалу» – приводит слова бывшего президента клуба сайт goal.com.
    Напомним, что ранее уже сообщалось об интересе к защитнику со стороны англичан, готовых выложить за трансфер 40 млн. евро.

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    Источник: Goal.com

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    02.07.2015 00:30
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    Комментарии (53)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ruslan3132
    1435819699
    Рамос всегда говорил, что он Мадридиста и Реал у него в сердце. Не верю, особенно этому иуде Кальдерону. Мама Рамоса лучше знает его настроение, и она подтвердила мои слова.
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    Karshyga
    1435819966
    Надо отпустить Рамоса
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    Виталик ManUtd Rus
    1435820157
    Побыстрее бы эта сага завершилась . Рамос должен сам сказать о своем желании уйти , если нет - заткнуть прессу и развеять все догадки .
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    Triem
    1435821462
    Пожалуй с Пересом даже фанаты Реала перестают чувствовать тягу к Реалу!
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    Особо ОпасеН
    1435823081
    Если Рамос хочет уйти, то пусть валит. Уже надоели новости про него.
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    f_live
    1435835166
    Не знаю почему, но мне кажется, что Рамос никуда не уйдет!
    Ответить
    112910415
    1435846229
    ситуация остаётся крайне запутанной
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    ЮЗИК
    1435859551
    пусть ждёт своей очереди
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    Супервайзер
    1435866127
    Дзюба тоже хочет в МЮ)).
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    ologreds
    1694997685
    numo434562
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