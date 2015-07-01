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    Промесу нравится атакующий футбол Аленичева

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после окончания очередной тренировки дал небольшое интервью клубному сайту команды, вспомнив свой «покер» в товарищеском матче в ворота «Дорнбирна». Голландец подчеркнул, что ему нравится стиль игры, прививаемый команде новым главным тренером Аленичевым, ведь именно в такой футбол его учили играть еще в академии.

    Промес успокоил болельщиков команды, заявив, что не собирается в ближайшее время переходить в другой клуб, а все свои мысли в настоящее время связывает только со «Спартаком».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.07.2015 23:51
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    Комментарии (49)
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    Caniggia
    1435816071
    В атакующий футбол не играет сегодня никто в РПЛ, даже Зенит.
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    starche
    1435816966
    Однако, слабейшее звено спартака - защита.
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    Vladimir 808
    1435821284
    Это хорошая информация.
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    PLipatov
    1435822616
    Добрая новость. Удачи, Антон!
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    makkie
    1435825193
    Вот что значит профессионализм - другой бы на месте Квинси уже зазвездился и стал бы себя королем чувствовать... но пашет ведб Антоха! Удачи и отличного сезона. Ну а потом в топ-клуб на повышение, тут без вариантов.
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    sir_Alex
    1435827042
    Посмотрим
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    vka1970
    1435829833
    Скромный, техничный и забивающий футболист.Мечта любого клуба.
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    TihonAlt
    1435848743
    я рад, что он остается.
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    KLINSI
    1435936555
    Ну всё, держись, Спартак рвать всех будет))).
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    ologreds
    1694997685
    numo434560
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