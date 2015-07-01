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    • Новым спортивным директором «Динамо» может стать Андрей Кобелев

    Новым спортивным директором «Динамо» может стать Андрей Кобелев

    В ближайшее время станет известно имя нового спортивного директора московского «Динамо». По информации «Советского спорта», им может стать Андрей Кобелев.

    Сегодня москвичи по взаимной договоренности расстались с Гурамом Аджоевым, занимавшим ранее это пост, а на вакантную должность помимо Кобелева претендуют Сергей Силкин и Дмитрий Галямин, но именно кандидатура Андрея Николаевича выглядит наиболее оптимальной.

    Напомним, что Кобелев львиную часть своей карьеры игрока провел в «Динамо», после чего с 2004 по 2010 год был тренером команды.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.07.2015 20:14
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    Комментарии (34)
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    St1ng
    1435780317
    Отличная новость!!! Жирный плюс за Кобу!!!
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    drug01
    1435781210
    Свой человек надежный,клуб знает хорошо!
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    di Namo
    1435781544
    \"За\" Кобелева в любом статусе!!!
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    kkomov
    1435781879
    будет первым там кого можно уважать!
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    Lucius Vorenus
    1435783109
    круто
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    dimamaslov
    1435792238
    Андрюхаааа!!!Я же говорил,что обязательно вернешься, на матче Динамо-Спартак в Химках в 2012г.!!!!))))Кобелев!!!!!!!!!
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    kupryaev
    1435802036
    радости то сколько-с чего бы это?)
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    Змея
    1435809710
    Урааааааааааааааааааа !!!
    Ответить
    eaguar
    1435813454
    Удачи .
    Ответить
    ologreds
    1694997686
    numo434545
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