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Дзюба присоединился к «Зениту»

1 июля 2015, 16:20
230

Новый игрок «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение сине-бело-голубых и прошел медицинский осмотр.

Футболист был обследован хирургом, травмотологом, ЛОРом и другими специалистами. Сегодня Дзюба вместе с командой отправился на сборы в Австрию.

Известно, что в составе «Зенита» нападающий будет выступать под 22 номером.

Напомним, ранее Дзюба покинул московский «Спартак» на правах свободного агента и провел половину сезона 2014/15 в аренде в «Ростове», выиграв в составе этого клуба свой первый трофей – Кубок России.



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Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Ростов Дзюба Артем
Комментарии (230)
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Дикая мужчинка
1435757016
Не идет ему форма Зенита. Все равно свиньей отдает.
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LOpp
1435758049
давай Артемка, развали по скорее Зенит, верим!
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Тraumtanzеr
1435758327
Этот человек уволит Боаша.
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spartach n1
1435759090
Что то зенитчики только помоему не рады приезду маэстро ))
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Дикий мужчина
1435759299
На рынке Артёмку Федун продавал, Никто за Артёмку цены не давал. Хоть многим была игрочишка нужна, Но, видно, не нравилась людям она. — Хозяин, продашь игрочишку свою? — Продам. Я с утра с ней на рынке стою! — Не много ли просишь, старик, за неё? — Да где наживаться! Вернуть бы своё! — Уж больно твоя игрочишка люта! — Борзеет, проклятая. Прямо беда! — А много ль Артёмка даёт хеттрикА? — Да мы хеттрикА не видали пока… Весь день на базаре Федун торговал, Никто за Артёма цены не давал. Идёт Вилаш Боаш с тугим кошельком, И вот уж торгуется он с Федуном; — Артёмку продашь? — Покупай, коль богат. Артёмка, гляди, не Артёмка, а клад! — Да так ли! Уж выглядит больно борзой! — Не вежливый , но игрочище большой. — А много ль Артёмка даёт хеттрикА? — Два-три только за день — шесть-семь,дня за два. Федун посмотрел на Артёмку свою: — Зачем я, Артёмка, тебя продаю? Артёму свою не продам никому - Такой игрочише нужён самому! В ответ игрочишка сказал Федуну. Отстань Федунишка, в Зенит я пойду. Там титулы, деньги, футбол наконец. И сразу Спартак развалился вконец (
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Дикая мужчинка
1435759308
Дзюбе пригодились навыки щипача. Под покровом ночи он выкрал свой паспорт из кабинета Федуна и пошел пешком в Питер. Вот только сегодня добрался.
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Krish7
1435763960
\"Я никогда не перейду в \"Зенит\" или \"ЦСКА\", потому что я спартаковец.\" © А. Дзюба
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Сергей Саныч
1435768943
В этой майке,как сидор.
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KaZёL
1435769282
Игрочишка перешёл в клубишкО!
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Hako-Ly
1435770835
Образец преданности клубу, у меня даже слезы на глазах от умиления.
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