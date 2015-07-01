Дзюба присоединился к «Зениту»

Новый игрок «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение сине-бело-голубых и прошел медицинский осмотр.



Футболист был обследован хирургом, травмотологом, ЛОРом и другими специалистами. Сегодня Дзюба вместе с командой отправился на сборы в Австрию.



Известно, что в составе «Зенита» нападающий будет выступать под 22 номером.



Напомним, ранее Дзюба покинул московский «Спартак» на правах свободного агента и провел половину сезона 2014/15 в аренде в «Ростове», выиграв в составе этого клуба свой первый трофей – Кубок России.







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