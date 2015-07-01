Сергей Ткачев перешел в «Кубань»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Ткачев подписал трехлетний контракт с ФК «Кубань».



В весенней части сезона 2014/15 Ткачев выступал за краснодарский клуб на правах аренды, провел 14 матчей в Чемпионате и Кубке России, в которых отметился 4 голами и голевой передачей.



Официальный сайт футбольного клуба «Кубань» поздравляет 26-летнего игрока с подписанием долгосрочного контракта и желает ему достижения спортивных высот.



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