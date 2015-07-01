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    Сергей Ткачев перешел в «Кубань»

    Полузащитник «Локомотива» Сергей Ткачев подписал трехлетний контракт с ФК «Кубань».

    В весенней части сезона 2014/15 Ткачев выступал за краснодарский клуб на правах аренды, провел 14 матчей в Чемпионате и Кубке России, в которых отметился 4 голами и голевой передачей.

    Официальный сайт футбольного клуба «Кубань» поздравляет 26-летнего игрока с подписанием долгосрочного контракта и желает ему достижения спортивных высот.

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    Источник: ФК «Кубань»

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    01.07.2015 14:09
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    Комментарии (18)
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    Spartak537
    1435753416
    Хороший игрок
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    VIPded
    1435753870
    Серёге успехов!!! Расти до сборной! Севастополь помнит и любит!!!
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    nahan
    1435755326
    Неплохой игрок, удачи ему.
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    RostovGorod1
    1435756898
    Хороший футболист в этом сезоне не плохо себя зарекомендовал посмотрим как в этом покажет себя.
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    muntian
    1435758595
    отлично.
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    MALOY74
    1435760799
    хорошая сделка
    Ответить
    REDAT
    1435761014
    Молодец!Удачи в \"Кубани\"!!!!!!!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1435783599
    круто
    Ответить
    loko7778
    1435812384
    УДАЧИ
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    ologreds
    1694997687
    numo434530
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