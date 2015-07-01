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    Чигринский продлил контракт с «Днепром»

    Защитник днепропетровского «Днепра» Дмитрий Чигринский останется в клубе. Он продлил свой контракт до конца текущего года. Сегодня команда отправляется на сбор в Голландию, а вместе с ней должен улететь и Чигринский.

    В минувшем сезоне футболист сыграл за днепрян лишь восемь поединков.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.07.2015 11:32
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    Комментарии (14)
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    sir_Alex
    1435743553
    Ну вот и молодец!
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    polc72
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    ДСА
    1435746426
    Скамейка запасных будет усилена.
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    nahan
    1435753966
    Прошлый сезон провалил.
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    Петр 1
    1435761834
    все - нет такого игрока - забудьте!
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    Adler angriff
    1435767866
    Когда речь о Чигринском, повествование надо начинать со слов:\"Экс-игрок барселоны\". На Украине он эффектные поджопники раздаёт.
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    umidbest8590
    1435769772
    Удачи
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    старина
    1435821179
    Самый бестолковый трансфер Барселоны
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    Juventus 32
    1435916281
    А в новом сезоне должен пролететь вместе с ней.
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    ologreds
    1694997687
    numo434521
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