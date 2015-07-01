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    «Волга» усилилась форвардом ивановского «Текстильщика»

    Нападающий ивановского «Текстильщика» Иван Лукьянов пополнил ряды нижегородской «Волги», выступающей в ФНЛ. Контракт уже подписан. Форвард является воспитанником ФК «КамАЗ», также играл за «Тюмень». За новую команду игрок будет выступать под 22-м номером.

    В прошлом сезоне зоны «Запад» второго дивизиона ПФЛ Лукьянов стал вторым бомбардиром.

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    Источник: ФК «Волга» НН

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    01.07.2015 11:19
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    Комментарии (9)
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    Cool-Kurt Angle
    1435738955
    к Кухарчуку в пару?
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    Carol
    1435740937
    Как там в Иваново с посещаемостью ?
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    polc72
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    sir_Alex
    1435744321
    Удачи ему в Нижнем!
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    NeiSeS
    1435745179
    19 мячей за 30 матчей в прошлом сезоне. результат впечатляющий. надеюсь, будет нам весьма полезен)
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    Lucius Vorenus
    1435783281
    круто
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    CSKA_Michael
    1435827230
    Реально хорошо в Текстильщике играл. Теперь удачи ему и Волге
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    ologreds
    1694997688
    numo434519
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