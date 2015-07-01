«Волга» усилилась форвардом ивановского «Текстильщика»

Нападающий ивановского «Текстильщика» Иван Лукьянов пополнил ряды нижегородской «Волги», выступающей в ФНЛ. Контракт уже подписан. Форвард является воспитанником ФК «КамАЗ», также играл за «Тюмень». За новую команду игрок будет выступать под 22-м номером.



В прошлом сезоне зоны «Запад» второго дивизиона ПФЛ Лукьянов стал вторым бомбардиром.



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