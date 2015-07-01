Боккетти: «Не понимал, какой футбол «Спартаку» ставил Якин»

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем восприятии того времени, когда главным тренером команды был Мурат Якин.



«При Якине у меня было желание просто играть в футбол и приносить пользу команде, а не сидеть на скамейке. Когда на меня вышел «Милан», я понял, что это шанс, которым нужно пользоваться. Со стороны Мурата ко мне просто не было доверия. Я пытался узнать, с чем это связано, но в итоге понял, что следует уходить. За полгода так и не понял, какой футбол хочет поставить команде тренер. При Якине было невозможно выкладываться на сто процентов и показывать свой максимум», – сказал итальянец «Чемпионат.ком».



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