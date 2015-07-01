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    • Боккетти: «Не понимал, какой футбол «Спартаку» ставил Якин»

    Боккетти: «Не понимал, какой футбол «Спартаку» ставил Якин»

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем восприятии того времени, когда главным тренером команды был Мурат Якин.

    «При Якине у меня было желание просто играть в футбол и приносить пользу команде, а не сидеть на скамейке. Когда на меня вышел «Милан», я понял, что это шанс, которым нужно пользоваться. Со стороны Мурата ко мне просто не было доверия. Я пытался узнать, с чем это связано, но в итоге понял, что следует уходить. За полгода так и не понял, какой футбол хочет поставить команде тренер. При Якине было невозможно выкладываться на сто процентов и показывать свой максимум», – сказал итальянец «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2015 10:44
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    Комментарии (106)
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    VINTRA
    1435758388
    Как горох об стенку, даже Моуриньо не сможет донести до свою идею этим зажравшимся пятачкам
    Ответить
    RIR68
    1435759215
    ха-ха. во всём виноват Якмн! а предыдущие тренеришки середнячка?
    Ответить
    diktor
    1435764362
    Коневоды и газопроводчики-обсуждайте поражение ЦСКА от факела-вам тут не рады.Чешите к себе.
    Ответить
    Петр 1
    1435765698
    есть в спартаке хоть один порядочный человек?
    Ответить
    ALBA-BARSELONA
    1435767524
    Не понимают в Спартаке,что хотели от них Эмери,Карпин,Якин. Руководтво виновата.Игроки тоже тормоза какие то
    Ответить
    Федырыч
    1435769332
    Бокетти проснулся. Думается должен помочь Спартаку.
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    A111EX
    1435773722
    после Бердыева,сложно понять других тренеров,которые считают,если футболист зарабатывает играя в футбол,он есть профи,а профи защитнику обьяснять не надо,как ему необходимо играть,но тут он и ошибся,у нас надо всех за ручку водить и показывать.
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    andrefinoo
    1435780003
    Не красиво говорить за спиной.
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    orech
    1435821289
    никто не понимал,хотя сейчас лучше об этом забыть и готовиться к чемпионату.
    Ответить
    ologreds
    1694997688
    numo434517
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