Тимощук: «Планирую продолжить карьеру игрока»

Уже бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о своих планах на будущее, а также поделился, что подал документы на получение тренерской лицензии.



«У меня есть предложения от разных клубов, которые я рассматриваю. Решение будет принято в скором времени. Оно будет учитывать, в числе прочего, и интересы моей семьи. Недавно я подал необходимые документы на получение тренерской лицензии в ФФУ, но в ближайшем будущем вижу себя в качестве игрока, так как чувствую в себе силы и мотивацию продолжать карьеру. Возвращение в Германию? В качестве футболиста – вряд ли, а вот в каком-то другом – вполне возможно», – заявил украинец.



В минувшем сезоне РФПЛ Тимощук провел 11 игр.



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