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    Тимощук: «Планирую продолжить карьеру игрока»

    Уже бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о своих планах на будущее, а также поделился, что подал документы на получение тренерской лицензии.

    «У меня есть предложения от разных клубов, которые я рассматриваю. Решение будет принято в скором времени. Оно будет учитывать, в числе прочего, и интересы моей семьи. Недавно я подал необходимые документы на получение тренерской лицензии в ФФУ, но в ближайшем будущем вижу себя в качестве игрока, так как чувствую в себе силы и мотивацию продолжать карьеру. Возвращение в Германию? В качестве футболиста – вряд ли, а вот в каком-то другом – вполне возможно», – заявил украинец.

    В минувшем сезоне РФПЛ Тимощук провел 11 игр.

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    Источник: Бобсоккер

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    01.07.2015 09:36
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    Комментарии (27)
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    spartach n1
    1435739780
    Толян давай к нам, у нас во дворе правда конкуренция большая, но по будням народу мало мож поиграешь !
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    забайкальский армеец
    1435740104
    Похоже остался один блеф.
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    Tommy Lee
    1435740978
    Какие он там клубы рассматривает, там столько не заработаешь.
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    polc72
    1435744370
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    nahan
    1435752789
    Пора становиться тренером.
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    Петр 1
    1435765889
    спасибо и пока!
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    Expert-disport
    1435767187
    На тренерскую, как играть после скамейки.
    Ответить
    weinmar
    1435769847
    Кто-то другой в Германии... Заинтриговал Толик! ))
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    Sevastopol-www
    1436015885
    Тренировать будет...
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    ologreds
    1694997688
    numo434510
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