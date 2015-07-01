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    «Атлетико» арендует игрока «Сан-Паулу» Кайо

    Футболист бразильского «Сан-Паулу» Кайо в ближайшее время на правах аренды перейдет в стан мадридского «Атлетико». Срок соглашения – один год, однако «матрасники» уже договорились о возможности выкупа полузащитника за 12,5 миллионов евро. Как сообщалось ранее, заполучить Кайо намеревалась «Валенсия», но ее желание было отбито из-за непройденного футболистом медицинского обследования.

    За «Сан-Паулу» Кайо выступает с 2011-го года.

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    Источник: L' Equipe

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    01.07.2015 09:17
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1435736111
    Очередной бразилец перебирается в Европу
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    Субъективное мнение
    1435741853
    Жаль медосмотр не прошел, игрок перспективный...
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