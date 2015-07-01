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    Солосин продлил контракт с «Томью»

    «Томь», выступающая в ФНЛ и в минувшем сезоне принявшая участие в стыковых матчах за место в РФПЛ, продлила контракт со своим основным голкипером Алексеем Солосиным. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

    В прошлом розыгрыше ФНЛ вратарь сыграл 31 встречу и столько же пропустил мячей.

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    Источник: ФК «Томь»

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    01.07.2015 08:29
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dokom
    1435728901
    Молодец салосин. Нашёл свой клуб
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    h666d-
    1435730419
    лучше всё равно не светит, позицию с вратарём решили
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    cska plus
    1435734769
    молодец, одна игра один мяч!
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    sir_Alex
    1435737044
    От добра добра не ищут
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    Sevastopol-www
    1436015262
    По мячу за игру - нормально...
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    ologreds
    1694997688
    numo434504
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