Солосин продлил контракт с «Томью»

«Томь», выступающая в ФНЛ и в минувшем сезоне принявшая участие в стыковых матчах за место в РФПЛ, продлила контракт со своим основным голкипером Алексеем Солосиным. Новое соглашение рассчитано на один сезон.



В прошлом розыгрыше ФНЛ вратарь сыграл 31 встречу и столько же пропустил мячей.



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